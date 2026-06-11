Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların merakla beklediği haftalık bültenini yayımladı. 2026/36 numaralı bültende yer alan en dikkat çekici karar, Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.’nin halka arz başvurusuna verilen onay oldu.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., gerçekleştireceği bu halka arz süreciyle hem sermayesini güçlendirmeyi hem de tabana yayılmayı hedefliyor. Şirket payları 40,00 TL sabit fiyatla yatırımcıların beğenisine sunulacak.

Sürecin finansal detayları şu şekilde planlandı:

• Sermaye Artırımı: Şirketin mevcut 350 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 55 milyon TL bedelli artırılarak 405 milyon TL’ye yükseltilecek.

• Ortak Pay Satışı: Sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarına ait toplam 5 milyon 750 bin TL nominal değerli pay da satışa konu edilecek.

• Toplam Halka Arz Büyüklüğü: Planlanan tüm payların satılması durumunda, Beta Enerji'nin toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,43 milyar TL olması öngörülüyor.

ORTAKLARIN PAY SATIŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ

Halka arzda mevcut ortaklardan B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Dağsuyu ailesinin sahip olduğu B grubu payların el değiştireceği açıklandı. SPK bültenine göre satışı yapılacak ortak paylarının dağılımı şöyle:

• Sabit Dağsuyu: 1 milyon 955 bin TL nominal değerli pay,

• Yusuf Cenk Dağsuyu: 1 milyon 897 bin 500 TL nominal değerli pay,

• Hakkı Mert Dağsuyu: 1 milyon 897 bin 500 TL nominal değerli pay.

YATIRIMCININ GÖZÜ TALEP TOPLAMA TARİHLERİNDE

Enerji ve teknoloji sektörlerinin borsadaki güçlü hikayesi devam ederken, Beta Enerji'nin 2,4 milyar TL'yi aşan arzının piyasaya yeni bir likidite getirmesi bekleniyor.

SPK onayının ardından şirketin önümüzdeki günlerde talep toplama tarihlerini ve konsorsiyum liderini açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar, "eşit dağıtım" mı yoksa "oransal dağıtım" mı yapılacağına dair detaylar için izahnamenin yayımlanmasını bekliyor.

BETA ENERJİ PROFİLİ

Halka arz onayı alan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. hakkında öne çıkan kurumsal detaylar şu şekilde:

• Üretim Üssü ve İstihdam: Şirket, faaliyetlerini Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, yaklaşık 178.835 metrekarelik üretim tesislerinde yürütüyor. Şirket, bünyesinde 600’den fazla kişi istihdam ediliyor.

• Yönetim: Şirketin kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sabit Dağsuyu yürütüyor.



• Faaliyet Alanı: Türkiye'nin önde gelen transformatör ve elektrifikasyon ekipmanları üreticilerinden olan şirket; yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri, özel sargılı transformatörlerin yanı sıra yüksek gerilim anahtarlama ekipmanları ve beton köşklerin tasarım ve imalatını gerçekleştiriyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 285 13.398.241.330,25 % -4.68 18:10 ASELS 376.75 13.376.222.463,00 % 5.46 18:10 THYAO 295.5 9.389.712.061,75 % -0.42 18:10 EUPWR 96.6 7.528.309.820,95 % 9.96 18:10 AKBNK 66.1 6.598.355.859,85 % -1.56 18:10 Tüm Hisseler

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