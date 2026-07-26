Borsa İstanbul'da haftalık yabancı takas oranları belli oldu. Son verilere göre bazı hisselerde yabancı yatırımcı payı belirgin şekilde artarken, bazı hisselerde ise düşüş yaşandı. Haftanın öne çıkan yükselişleri arasında Türk Telekom (TTKOM), Tüpraş (TUPRS) ve Migros (MGROS) yer alırken, en dikkat çeken gerileme Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde görüldü.

YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Haftalık verilere göre yabancı takas oranındaki en güçlü artış Türk Telekom (TTKOM) hissesinde gerçekleşti. Şirkette yabancı payı %33,11'den %35,31'e yükselerek 2,20 puan arttı.

Onu Tüpraş (TUPRS) 1,74 puan, Oba Makarnacılık (OBAMS) 1,73 puan, İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) ve Migros (MGROS) ise 1,61 puanlık artışla takip etti.

Hisse Önceki Oran Güncel Oran Değişim TTKOM %33,11 %35,31 +2,20 TUPRS %43,51 %45,25 +1,74 OBAMS %2,23 %3,96 +1,73 ISMEN %28,60 %30,21 +1,61 MGROS %43,97 %45,58 +1,61 EUPWR %25,45 %26,81 +1,36 IZENR %7,95 %9,25 +1,30 TSKB %25,82 %27,08 +1,26 KCHOL %50,87 %51,93 +1,06 MIATK %4,30 %5,32 +1,02

YABANCI PAYI EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Haftanın en sert düşüşü Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) hissesinde yaşandı. Yabancı yatırımcı oranı %27,31'den %23,79'a gerileyerek 3,52 puan düştü.

Bankacılık sektöründe İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) da yabancı payındaki gerilemeyle öne çıkarken, Sabancı Holding (SAHOL) ve Aselsan (ASELS) hisselerinde de düşüş kaydedildi.

Hisse Önceki Oran Güncel Oran Değişim YKBNK %27,31 %23,79 -3,52 ISCTR %32,20 %30,22 -1,98 AKBNK %49,95 %48,64 -1,31 SAHOL %32,52 %31,51 -1,01 ASELS %53,46 %52,77 -0,69 GESAN %12,71 %12,07 -0,64 BSOKE %12,51 %11,87 -0,64 ASTOR %69,20 %68,58 -0,62 AKSEN %5,21 %4,63 -0,58 ALTNY %6,24 %5,66 -0,58

Yabancı takas oranları, yatırımcıların hisse bazında yabancı ilgisini takip ettiği önemli göstergeler arasında yer alıyor. Ancak tek başına alım veya satım sinyali olarak değerlendirilmemesi, şirketlerin finansal sonuçları, KAP açıklamaları ve piyasa koşullarıyla birlikte analiz edilmesi önem taşıyor.

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