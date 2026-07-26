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Borsa İstanbul'da 20-24 Temmuz haftasında VBTS kapsamında 11 hisse için tedbir kararı alındı. İşte kredili işlem yasağı getirilen hisseler ve tedbir süreleri.

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geride kalan 20-24 Temmuz 2026 haftasında 11 hisse için tedbir kararı alındı. Söz konusu paylarda belirlenen tarihler arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

İşte geçtiğimiz hafta tedbir kararı verilen hisseler...

20 TEMMUZ PAZARTESİ

Hisse Tedbir Süre
DSTKF Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos
OZATD Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos
SUNTK Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos

21 TEMMUZ SALI

Hisse Tedbir Süre
DESPC Kredili işlem ve açığa satış yasağı 22 Temmuz - 21 Ağustos

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Hisse Tedbir Süre
ANELE Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos
BIGEN Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos
ISVEA Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos

23 Temmuz Perşembe

Hisse Tedbir Süre
BARMA Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos
SKBNK Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos
KUYAS Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos
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24 TEMMUZ CUMA

Hisse Tedbir Süre
IZMDC Kredili işlem ve açığa satış yasağı 27 Temmuz - 26 Ağustos

VBTS TEDBİRİ NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında alınan bu kararlarla ilgili paylarda belirlenen süre boyunca yatırımcılar açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremiyor. Tedbirler, ilgili hisselerdeki fiyat ve işlem hareketlerinin yakından izlenmesi amacıyla uygulanıyor.

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