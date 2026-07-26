Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geride kalan 20-24 Temmuz 2026 haftasında 11 hisse için tedbir kararı alındı. Söz konusu paylarda belirlenen tarihler arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.

İşte geçtiğimiz hafta tedbir kararı verilen hisseler...

20 TEMMUZ PAZARTESİ

Hisse Tedbir Süre DSTKF Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos OZATD Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos SUNTK Kredili işlem ve açığa satış yasağı 21 Temmuz - 20 Ağustos

21 TEMMUZ SALI

Hisse Tedbir Süre DESPC Kredili işlem ve açığa satış yasağı 22 Temmuz - 21 Ağustos

22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Hisse Tedbir Süre ANELE Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos BIGEN Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos ISVEA Kredili işlem ve açığa satış yasağı 23 Temmuz - 21 Ağustos

23 Temmuz Perşembe

Hisse Tedbir Süre BARMA Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos SKBNK Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos KUYAS Kredili işlem ve açığa satış yasağı 24 Temmuz - 21 Ağustos

24 TEMMUZ CUMA

Hisse Tedbir Süre IZMDC Kredili işlem ve açığa satış yasağı 27 Temmuz - 26 Ağustos

VBTS TEDBİRİ NE ANLAMA GELİYOR?

VBTS kapsamında alınan bu kararlarla ilgili paylarda belirlenen süre boyunca yatırımcılar açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremiyor. Tedbirler, ilgili hisselerdeki fiyat ve işlem hareketlerinin yakından izlenmesi amacıyla uygulanıyor.