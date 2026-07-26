Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında geride kalan 20-24 Temmuz 2026 haftasında 11 hisse için tedbir kararı alındı. Söz konusu paylarda belirlenen tarihler arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak.
İşte geçtiğimiz hafta tedbir kararı verilen hisseler...
20 TEMMUZ PAZARTESİ
|Hisse
|Tedbir
|Süre
|DSTKF
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|21 Temmuz - 20 Ağustos
|OZATD
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|21 Temmuz - 20 Ağustos
|SUNTK
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|21 Temmuz - 20 Ağustos
21 TEMMUZ SALI
|Hisse
|Tedbir
|Süre
|DESPC
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|22 Temmuz - 21 Ağustos
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA
|Hisse
|Tedbir
|Süre
|ANELE
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|23 Temmuz - 21 Ağustos
|BIGEN
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|23 Temmuz - 21 Ağustos
|ISVEA
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|23 Temmuz - 21 Ağustos
23 Temmuz Perşembe
|Hisse
|Tedbir
|Süre
|BARMA
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|24 Temmuz - 21 Ağustos
|SKBNK
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|24 Temmuz - 21 Ağustos
|KUYAS
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|24 Temmuz - 21 Ağustos
24 TEMMUZ CUMA
|Hisse
|Tedbir
|Süre
|IZMDC
|Kredili işlem ve açığa satış yasağı
|27 Temmuz - 26 Ağustos
VBTS TEDBİRİ NE ANLAMA GELİYOR?
VBTS kapsamında alınan bu kararlarla ilgili paylarda belirlenen süre boyunca yatırımcılar açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremiyor. Tedbirler, ilgili hisselerdeki fiyat ve işlem hareketlerinin yakından izlenmesi amacıyla uygulanıyor.