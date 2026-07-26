Halka arzlara ilgi gösteren yatırımcıların en sık karşılaştığı ifadelerden biri de "Katılım Endeksine Uygun" veya "Katılım Endeksine Uygun Değil" açıklamaları oluyor. Özellikle yeni halka arz edilen şirketlerde bu bilginin yer alması, yatırımcıların "Katılım endeksi nedir?" ve "Uygun değil ne anlama geliyor?" sorularını gündeme getiriyor.

Peki katılım endeksi nedir, hangi şirketler bu endekse dahil olabilir ve "uygun değil" ifadesi yatırımcı açısından ne ifade eder?

KATILIM ENDEKSİ NEDİR?

Katılım endeksi, faaliyet alanı ve finansal yapısı belirli kriterleri sağlayan şirketlerden oluşturulan bir hisse senedi endeksidir.

Bu endeks, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar için hazırlanan kriterlere uygun şirketleri belirlemek amacıyla kullanılır.

Bir şirketin katılım endeksine uygun olması, belirlenen kuralları sağladığını ifade eder.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN NE DEMEK?

Bir halka arz veya hisse senedi için "Katılım Endeksine Uygun" ifadesinin kullanılması, şirketin yapılan değerlendirme sonucunda katılım endeksi kriterlerini karşıladığını gösterir.

Bu durumda ilgili hisse, katılım esaslarına göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL NE DEMEK?

"Katılım Endeksine Uygun Değil" ifadesi ise şirketin yapılan değerlendirme sonucunda katılım endeksi kriterlerinden birini veya birkaçını sağlamadığı anlamına gelir.

Bu ifade, şirketin kötü olduğu ya da yatırım yapılamayacağı anlamına gelmez. Sadece katılım endeksi kriterlerine dahil edilmediğini gösterir.

KATILIM ENDEKSİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?

Katılım endeksine alınacak şirketler belirli faaliyet ve finansal kriterler açısından değerlendirilir.

Bunlar arasında genel olarak;

Faaliyet alanının katılım finans ilkelerine uygun olması,

Finansal oranların belirlenen sınırlar içinde bulunması,

Faiz gelirleri ve benzeri kalemlerin belirli seviyeleri aşmaması gibi kriterler yer alır.

Bu değerlendirmeler belirli dönemlerde yeniden gözden geçirilir.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN OLMAYAN HALKA ARZA GİRİLEBİLİR Mİ?

Katılım endeksine uygun olmayan bir halka arza yatırım yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmaz.

Buradaki ifade yalnızca şirketin katılım endeksi kriterlerini sağlayıp sağlamadığına ilişkin bir bilgilendirmedir.

Dolayısıyla yatırım kararı verirken şirketin finansal yapısı, faaliyet alanı, büyüme planları ve riskleri birlikte değerlendirilmelidir.

KATILIM ENDEKSİ DURUMU DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Evet.

Şirketlerin faaliyetleri ve finansal yapıları zaman içinde değişebildiği için katılım endeksine uygunluk durumu da belirli dönemlerde yeniden değerlendirilebilir.

Bu nedenle bir şirket bugün uygun değilken ilerleyen dönemde uygun hale gelebilir ya da tam tersi gerçekleşebilir.

HALKA ARZLARDA KATILIM ENDEKSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Son yıllarda halka arzlara katılan yatırımcı sayısındaki artışla birlikte katılım endeksi bilgisi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Özellikle faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar, halka arzlara katılmadan önce şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Bu nedenle SPK onayı alan birçok halka arzda katılım endeksi bilgisi yatırımcılarla birlikte paylaşılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.