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Orzaks'ta talep toplama sürerken Soho'da süreç başladı. İşte iki halka arzın fiyatı, lot dağılımı ve katılım endeksi bilgileri.

Yatırımcıların yakından takip ettiği Orzaks ve Soho halka arzlarında talep toplama işlemleri devam ediyor. Orzaks'ta ikinci güne girilirken, Soho Giyim payları bugün yatırımcıların talebine açıldı.

ORZAKS İLAÇ HALKA ARZI

Orzaks İlaç paylarının halka arzı 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bilgi Detay
Hisse kodu ORZAX
Talep toplama 29 Haziran - 1 Temmuz
Halka arz fiyatı 69,00 TL
Katılım endeksi Uygun değil
Dağıtım yöntemi Bireysele eşit
Satılacak lot 52.500.000
Halka arz büyüklüğü 3,622 milyar TL
Tahmini lot (500 bin katılım) 61 lot
İskonto oranı %20
Piyasa değeri 23,357 milyar TL
Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım
Halka açıklık %15,51

SOHO GİYİM HALKA ARZI

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Bilgi Detay
Hisse kodu SOHOE
Talep toplama 30 Haziran - 1 Temmuz
Halka arz fiyatı 15,00 TL
Katılım endeksi Uygun
Dağıtım yöntemi Tamamı eşit
Satılacak lot 100.000.000
Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL
Tahmini lot (600 bin katılım) 167 lot
Piyasa değeri 4,60 milyar TL
Konsorsiyum lideri İntegral Yatırım
Halka açıklık %31,08

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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