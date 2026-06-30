Orzaks'ta talep toplama sürerken Soho'da süreç başladı. İşte iki halka arzın fiyatı, lot dağılımı ve katılım endeksi bilgileri.
Yatırımcıların yakından takip ettiği Orzaks ve Soho halka arzlarında talep toplama işlemleri devam ediyor. Orzaks'ta ikinci güne girilirken, Soho Giyim payları bugün yatırımcıların talebine açıldı.
ORZAKS İLAÇ HALKA ARZI
Orzaks İlaç paylarının halka arzı 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
|Bilgi
|Detay
|Hisse kodu
|ORZAX
|Talep toplama
|29 Haziran - 1 Temmuz
|Halka arz fiyatı
|69,00 TL
|Katılım endeksi
|Uygun değil
|Dağıtım yöntemi
|Bireysele eşit
|Satılacak lot
|52.500.000
|Halka arz büyüklüğü
|3,622 milyar TL
|Tahmini lot (500 bin katılım)
|61 lot
|İskonto oranı
|%20
|Piyasa değeri
|23,357 milyar TL
|Konsorsiyum lideri
|İnfo Yatırım
|Halka açıklık
|%15,51
SOHO GİYİM HALKA ARZI
Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
|Bilgi
|Detay
|Hisse kodu
|SOHOE
|Talep toplama
|30 Haziran - 1 Temmuz
|Halka arz fiyatı
|15,00 TL
|Katılım endeksi
|Uygun
|Dağıtım yöntemi
|Tamamı eşit
|Satılacak lot
|100.000.000
|Halka arz büyüklüğü
|1,5 milyar TL
|Tahmini lot (600 bin katılım)
|167 lot
|Piyasa değeri
|4,60 milyar TL
|Konsorsiyum lideri
|İntegral Yatırım
|Halka açıklık
|%31,08
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.