Yatırımcıların yakından takip ettiği Orzaks ve Soho halka arzlarında talep toplama işlemleri devam ediyor. Orzaks'ta ikinci güne girilirken, Soho Giyim payları bugün yatırımcıların talebine açıldı.

ORZAKS İLAÇ HALKA ARZI

Orzaks İlaç paylarının halka arzı 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bilgi Detay Hisse kodu ORZAX Talep toplama 29 Haziran - 1 Temmuz Halka arz fiyatı 69,00 TL Katılım endeksi Uygun değil Dağıtım yöntemi Bireysele eşit Satılacak lot 52.500.000 Halka arz büyüklüğü 3,622 milyar TL Tahmini lot (500 bin katılım) 61 lot İskonto oranı %20 Piyasa değeri 23,357 milyar TL Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım Halka açıklık %15,51

SOHO GİYİM HALKA ARZI

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Bilgi Detay Hisse kodu SOHOE Talep toplama 30 Haziran - 1 Temmuz Halka arz fiyatı 15,00 TL Katılım endeksi Uygun Dağıtım yöntemi Tamamı eşit Satılacak lot 100.000.000 Halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL Tahmini lot (600 bin katılım) 167 lot Piyasa değeri 4,60 milyar TL Konsorsiyum lideri İntegral Yatırım Halka açıklık %31,08

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