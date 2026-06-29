Borsa İstanbul'da madencilik ve enerji sektörünün öncü oyuncularından Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT), hisse fiyatında istikrarı sağlamak ve yatırımcı güvenini korumak adına devasa bir sermaye hamlesine imza attı.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 29 Haziran 2026 tarihinde alınan kararla, hem şirketin kendi payları için milyarlık yeni bir geri alım programı başlatıldı hem de dolaylı iştirakleri olan iki dev şirketin tahtasında alım yapılacağı ilan edildi.

"HİSSE FİYATI GERÇEK PERFORMANSIMIZI YANSITMIYOR"

Şirketin Borsa İstanbul'da oluşan mevcut pay fiyatının, yürütülen faaliyetlerin ve mali yapının gerçek performansını yansıtmadığı belirtildi.

Bu doğrultuda pay sahiplerini piyasadaki dalgalanmalara karşı korumak, fiyat istikrarını desteklemek ve gerçek değere uygun oluşumu sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun olarak yeni bir süreç başlatıldı.

Şirket, daha önce 20 Şubat 2023'te başlattığı ve tam iki yıl sürdürerek 20 Şubat 2025'te tamamladığı eski programında yaklaşık 1,55 milyar TL kaynak kullanarak 75 milyon adet hisse geri toplamıştı.

Şimdi ise bu sürece ilave olarak 85 milyon 125 bin adet payın daha geri alınması kararlaştırıldı. Böylece Türk Altın İşletmeleri'nin geri alabileceği azami pay adedi sınırı 160 milyon 125 bin adede yükseltildi.

ÖZ KAYNAKLARDAN 5 MİLYAR TL EK FON AYRILDI

Geri alım programının finansal boyutu ve yönetim detayları ise şu şekilde şekillendi:

• Milyarlık Bütçe: Yeni pay geri alım programı için tamamen şirketin öz kaynaklarından karşılanmak üzere ek olarak en fazla 5.000.000.000 TL (5 milyar TL) tutarında devasa bir fon ayrıldı.

• 3 Yıllık Vade ve Yetkilendirme: Programın yürürlük süresi azami 3 yıl olarak belirlendi. Yıldız Pazar'da yürütülecek alım işlemlerinin operasyonel süreci için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Abdurrahman Alp Beyaz ile Mali İşlerden Sorumlu Baş Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir münferiden tam yetkili kılındı.

• Genel Kurul Onayı: Yapılacak alımlarla ilgili gelişmeler düzenli olarak KAP'ta paylaşılacak ve gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak.

TRMET VE TRENJ TAHTALARINA GİRİŞ YAPILACAK

Türk Altın İşletmeleri, sadece ana şirket tahtasını değil, dolaylı iştiraki konumunda olan ve yine Yıldız Pazar'da işlem gören iki iştirakini de koruma kalkanına aldı.

Yönetim kurulu, grup şirketlerinin borsadaki performansını desteklemek adına şu ek alım kararlarını onayladı:

• TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET): Şirket, 2023 yılından bu yana TRMET tahtasında yürüttüğü ve yaklaşık 600 milyon TL harcayarak 13,8 milyon lot topladığı alım programına ekleme yaptı. Bu iştirak için azami 700 milyon TL tutarında ilave pay alım bütçesi tahsis edildi.

• TR Doğal Enerji Kaynakları (TRENJ): Benzer şekilde, 2023'ten beri 349,7 milyon TL maliyetle 10,6 milyon lot alım yapılan TRENJ hisseleri için de azami 300 milyon TL tutarında ek pay alım işlemi gerçekleştirilmesine karar verildi.

İştirak hisselerinde yapılacak bu alım operasyonlarında da Genel Müdür Abdurrahman Alp Beyaz ve Baş Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Karademir münferiden yetkilendirildi.

Ana şirket ve bağlı ortaklıkları kapsayan toplamda 6 milyar TL'yi bulan bu koordineli geri alım ve hisse destek hamlesinin, Borsa İstanbul'daki madencilik grubu hisseleri üzerinde güçlü bir pozitif etki yaratması bekleniyor.

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