Türk Altın İşletmeleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirketin hakim hissedarı Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında önemli bir satın alma süreci başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre şirket, Balıkesir ve Bilecik'te bulunan toplam altı adet IV. Grup işletme ruhsatı ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki cevher işleme tesisini 69,9 milyon ABD doları bedelle satın almak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVLERİ DE DEVRALINACAK

UMREK raporlarına göre satın alınması planlanan ruhsat sahalarında toplam 76 bin 49 ons altın ve yaklaşık 1,8 milyon ons gümüş rezervi bulunuyor.

Satın alma kapsamında;

Saatte 60 ton cevher işleme kapasitesine sahip tesis,

Atık depolama tesisi,

İlgili gayrimenkuller,

Makine ve ekipmanlar,

Tesisatlar,

Demirbaşlar,

Taşınır ve taşınmaz varlıklar,

Akredite laboratuvar

ile birlikte ilgili şirkette görev yapan personelin de Türk Altın İşletmeleri bünyesine katılması hedefleniyor.

MEVCUT PROJELERE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Şirket açıklamasında satın alınacak tesisin, Balıkesir İvrindi Güneş Projesi'ne yaklaşık 110 kilometre, Çanakkale Karapınar Projesi'ne ise yaklaşık 240 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Yatırımın mevcut madencilik faaliyetlerine operasyonel esneklik kazandırması, maliyet avantajı oluşturması, bölgedeki rezerv ve kaynak potansiyelini artırması ve üretim faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.

Açıklamada işlemin, hukuki ve finansal incelemelerin olumlu sonuçlanması ile gerekli izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanabileceği ifade edildi.

Şirket ayrıca satın alma sürecine ilişkin yönetim kurulu kararının 4 Mayıs 2026 tarihinde alındığını, müzakereler süresince şirket menfaatlerinin korunması amacıyla açıklamanın ertelendiğini, taraflar arasında mutabakat sağlanmasının ardından erteleme gerekçelerinin ortadan kalktığını bildirdi.