Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) ve İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN) şirketlerinin nakit temettü hak kullanım süreçleri başlarken, bu durum hisselerin borsa başlangıç fiyatlarına teknik bir düzeltme olarak yansıyacak.

30 Haziran Salı günü sabah seansı açılışında, her iki hisse senedi de dağıtılacak brüt nakit temettü tutarı kadar düşürülmüş fiyatlarla işleme başlayacak.

KIMMR PAYLARINDA İLK TAKSİT DÜZELTMESİ

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., yatırımcılarına yönelik kâr payı dağıtımının 1. taksit ödemesini gerçekleştiriyor.

Ortaklara hisse başına brüt 0,2083333 TL (net 0,1770833 TL) nakit temettü dağıtacak olan şirket, borsada düzeltilmiş fiyatla güne merhaba diyecek.

Gerçekleşecek teknik güncellemenin ardından KIMMR hisse senedinin yeni işlem günündeki teorik baz açılış fiyatının 15,902 TL olması bekleniyor.

ISSEN YENİ GÜNE 7,51 TL SEVİYESİNDEN BAŞLAYACAK

Yarın fiyat düzeltmesine tabi tutulacak bir diğer hisse senedi ise İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) olacak.

Yatırımcılarına hisse başına brüt 0,04 TL (net 0,034 TL) nakit temettü hakkı tanıyan şirket tahtasında, bu miktar kadar indirim yapılacak. Yapılan matematiksel hesaplamalara göre ISSEN paylarının yeni işlem günündeki teorik baz fiyatı 7,51 TL olarak revize edilecek.

Borsa İstanbul yönetiminin seans açılışı öncesinde hak kullanımı ve kesinleşen fiyat düzeltmeleriyle ilgili resmi listeyi kamuoyuna duyurması beklenirken; nakit temettü almaya hak kazanan yatırımcıların hesaplarına net tutarlar ikinci işlem günü olan 2 Temmuz Perşembe günü otomatik olarak aktarılacak.

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