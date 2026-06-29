30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla borsada işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) ve İşbir Sentetik (ISSEN) pay sahibi yatırımcılar için hak kullanım tarihi olacak.

Yarın nakit temettü dağıtımı gerçekleştirecek şirketlerin ödeme miktarları şu şekilde netleşti:

• Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR): Şirket, kâr payı dağıtımında 1. taksit ödemesini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ortaklara hisse başına brüt 0,2083333 TL, stopaj kesintisi sonrası net ise 0,1770833 TL nakit kâr payı ödenecek.

• İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN): Yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak bir diğer şirket olan İşbir Sentetik, hisse başına brüt 0,04 TL ödeme yapacak. Yatırımcıların hesaplarına geçecek net kâr payı tutarı ise hisse başına 0,034 TL olacak.

ÖDEMELER HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul kuralları gereği, 30 Haziran Salı günü hisseye sahip olan yatırımcılar bu temettü ödemesinden yararlanmaya hak kazanacak.

Nakit kâr payı tutarları, hak kullanım tarihinden sonraki ikinci işlem gününde (T+2), yani 2 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların aracı kurum ve bankalardaki yatırım hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.

Temettü dağıtımı yapacak olan şirketlerin hisse senetleri, yarın sabah seans açılışında brüt temettü miktarları kadar fiyattan düşülerek (düzeltilmiş fiyatla) işleme başlayacak.

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