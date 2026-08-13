Borsa İstanbul’da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Haftanın son işlem günü olan 14 Ağustos 2026 Cuma günü yatırımcıların takip edeceği şirketlerin finansal sonuçları açıklanacak.

Yarın bilançosunu açıklaması beklenen şirketler arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE), Park Elektrik (PRKME) ve AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bulunuyor.

Yarın bilanço açıklaması beklenen şirketler

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE 14 Ağustos Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. PRKME 14 Ağustos AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL 14 Ağustos

Özellikle SISE, PRKME ve AGHOL hisselerinde bilanço öncesi beklentiler ve açıklanacak finansal sonuçlar yatırımcıların odağında olacak.

Bilanço takvimlerinde bazı kaynaklarda tarihlerin şirketlerin açıklama pencerelerine göre farklı gösterilebildiği görülürken, güncel takvimde söz konusu üç şirketin 14 Ağustos Cuma günü finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.