Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. Son olarak Marbaş Menkul Değerler, 29 Haziran 2026 tarihinde yayınladığı araştırma raporuyla hisseye yönelik güncel öngörülerini ve model portföy hedeflerini piyasayla paylaştı.

CARİ FİYATA GÖRE YÜKSEK GETİRİ BEKLENTİSİ

Marbaş Menkul tarafından hazırlanan analiz raporunda, Kocaer Çelik hisseleri için 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyat 21,86 TL olarak belirlendi.

Hissenin borsadaki 14,77 TL'lik son kapanış fiyatı baz alındığında, bu yeni hedef değer KCAER için cari seviyeden yüzde 48,00 oranında güçlü bir prim potansiyeline işaret ediyor.

Aracı kurum, bu yukarı yönlü beklenti doğrultusunda hisse senedine yönelik yatırım tavsiyesini ise "Al" olarak ilan etti.

SEKTÖREL DİNAMİKLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kocaer Çelik’in yüksek katma değerli ürün yapısı, güçlü ihracat ağı ve sürdürülebilirlik odaklı yeşil enerji yatırımları aracı kurumların olumlu projeksiyonlarında ön plana çıkıyor.

Ancak uzmanlar, aracı kurumlar tarafından açıklanan bu hedef fiyatların 12 aylık bir vadeyi kapsadığını ve kesin bir gerçekleşme garantisi barındırmadığını hatırlatıyor.

Önümüzdeki süreçte küresel hammadde maliyetleri, Çin'in üretim politikaları ve uluslararası ticaret korumacılığı gibi makroekonomik faktörler KCAER hissesinin bu hedeflere ulaşma hızında belirleyici rol oynayacak.

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