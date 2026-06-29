Borsa İstanbul'da işlem gören Graintürk Holding (GRTHO), çıkarılmış sermayesini yüzde 950 oranında bedelsiz artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin sermayesinin 125 milyon TL'den 1 milyar 312,5 milyon TL'ye çıkarılması planlanıyor.

SERMAYE 125 MİLYON TL'DEN 1,31 MİLYAR TL'YE ÇIKARILACAK

Açıklamaya göre şirketin 125.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1.187.500.000 TL artırılarak 1.312.500.000 TL'ye yükseltilmesi için SPK'ya başvuru yapıldı.

Sermaye artırımının oranı ise %950 olarak açıklandı.

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ARTIRIM HANGİ KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK?

Şirketin KAP açıklamasına göre bedelsiz sermaye artırımı;

718.175.007,16 TL emisyon priminden,

207.591.716,74 TL özsermaye enflasyon düzeltme farklarından,

57.488.919,96 TL diğer sermaye yedeklerinden,

204.244.356,14 TL geçmiş yıl kârlarından

karşılanacak.

1 LOTU OLAN YATIRIMCININ LOTU 10,5 KATINA ÇIKACAK

Mevcut başvurunun SPK tarafından onaylanması ve sürecin tamamlanması halinde, %950 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların elindeki pay adedi 10,5 katına çıkacak.

Buna göre;

1 lotu olan yatırımcı 10,5 lota,

10 lotu olan yatırımcı 105 lota,

100 lotu olan yatırımcı ise 1.050 lota sahip olacak.

Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların portföy değeri teorik olarak değişmezken, hisse fiyatı artırılan sermaye oranına göre teorik olarak yeniden hesaplanır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.