Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sürecinde yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

KAYITLI SERMAYE TAVANI 40 MİLYAR TL'YE YÜKSELİYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeler kapsamında kayıtlı sermaye tavanının 4.250.000.000 TL'den 40.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine yönelik SPK başvurusu uygun bulundu.

Ayrıca kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları olarak belirlenmesine ve şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin başvuru da Kurul tarafından onaylandı.

SPK UYGUN GÖRÜŞ VERDİ

KAP'ta yer alan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun, Kurul'un 11.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-92446 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.