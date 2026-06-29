Borsa İstanbul'da işlem gören 2 dev içecek şirketinin 8 finansal göstergesi karşılaştırıldı. Karlılık, F/K, PD/DD ve EPS verilerinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.
ForInvest platformunda yer alan şirket karşılaştırma verilerine göre Coca-Cola İçecek (CCOLA) ile Anadolu Efes (AEFES) temel finansal göstergeler bakımından karşılaştırıldı. Verilerde kârlılık, sermaye profili, finansal sağlık ve değerleme oranları dikkate alındı.
KARLILIK VERİLERİ
Verilere göre özkaynak kârlılığı Coca-Cola İçecek'te 0,23, Anadolu Efes'te 0,08 olarak hesaplandı.
|Karlılık
|AEFES
|CCOLA
|Özkaynak Karlılığı
|0,08
|0,23
|Brüt Kar Marjı
|0,36
|0,36
|Net Kar Marjı
|0,03
|0,10
|Aktif Karlılığı
|0,02
|0,09
Brüt kâr marjı her iki şirkette de 0,36 seviyesinde bulunurken, net kâr marjı CCOLA'da 0,10, AEFES'te 0,03 oldu. Aktif kârlılığı ise Coca-Cola İçecek'te 0,09, Anadolu Efes'te 0,02 olarak yer aldı.
SERMAYE PROFİLİ
Karşılaştırmaya göre kurumsal yatırımcı payı CCOLA'da %92,88, AEFES'te ise %73,33 seviyesinde gerçekleşti.
Bireysel yatırımcı payı Anadolu Efes'te %26,67, Coca-Cola İçecek'te %7,12 olarak kaydedildi.
|Sermaye Profili
|AEFES
|CCOLA
|Kurumsal Yatırımcı Payı
|%73,33
|%92,88
|Bireysel Yatırımcı Payı
|%26,67
|%7,12
|Yatırımcı Sayısı
|107.286
|70.99
|Halka Açıklık Oranı
|%34,27
|%29,36
Yatırımcı sayısı AEFES'te 107.286, CCOLA'da ise 70.993 oldu.
Halka açıklık oranı Anadolu Efes'te %34,27, Coca-Cola İçecek'te %29,36 seviyesinde bulunurken, fiili dolaşım oranı sırasıyla %32,62 ve %29,35 olarak hesaplandı.
FİNANSAL SAĞLIK
Verilere göre cari oran Coca-Cola İçecek'te 1,14, Anadolu Efes'te ise 1,03 olarak yer aldı.
|Finansal Sağlık
|AEFES
|CCOLA
|Cari Oran
|1,03
|1,14
DEĞERLEME GÖSTERGELERİ
Hisse başına kâr (EPS) CCOLA'da 6,81, AEFES'te 1,62 seviyesinde gerçekleşti.
|Değerleme
|AEFES
|CCOLA
|EPS
|1,62
|6,81
|F/K
|13,16
|12,20
|PD/DD
|1,06
|2,79
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı Coca-Cola İçecek için 12,20, Anadolu Efes için 13,16 olarak hesaplanırken, PD/DD oranı ise CCOLA'da 2,79, AEFES'te 1,06 oldu.
SON 1 YILLIK FİYAT DEĞİŞİMİ
ForInvest platformunda yer alan 1 yıllık fiyat değişim grafiğinde iki şirketin son bir yıllık hisse performansı karşılaştırılırken, grafik verileri aynı dönemde CCOLA hissesinin fiyat değişiminin AEFES'e göre daha yüksek seviyede gerçekleştiğini gösterdi.
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