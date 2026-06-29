ForInvest platformunda yer alan şirket karşılaştırma verilerine göre Coca-Cola İçecek (CCOLA) ile Anadolu Efes (AEFES) temel finansal göstergeler bakımından karşılaştırıldı. Verilerde kârlılık, sermaye profili, finansal sağlık ve değerleme oranları dikkate alındı.

KARLILIK VERİLERİ

Verilere göre özkaynak kârlılığı Coca-Cola İçecek'te 0,23, Anadolu Efes'te 0,08 olarak hesaplandı.

Karlılık AEFES CCOLA Özkaynak Karlılığı 0,08 0,23 Brüt Kar Marjı 0,36 0,36 Net Kar Marjı 0,03 0,10 Aktif Karlılığı 0,02 0,09

Brüt kâr marjı her iki şirkette de 0,36 seviyesinde bulunurken, net kâr marjı CCOLA'da 0,10, AEFES'te 0,03 oldu. Aktif kârlılığı ise Coca-Cola İçecek'te 0,09, Anadolu Efes'te 0,02 olarak yer aldı.

SERMAYE PROFİLİ

Karşılaştırmaya göre kurumsal yatırımcı payı CCOLA'da %92,88, AEFES'te ise %73,33 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel yatırımcı payı Anadolu Efes'te %26,67, Coca-Cola İçecek'te %7,12 olarak kaydedildi.

Sermaye Profili AEFES CCOLA Kurumsal Yatırımcı Payı %73,33 %92,88 Bireysel Yatırımcı Payı %26,67 %7,12 Yatırımcı Sayısı 107.286 70.99 Halka Açıklık Oranı %34,27 %29,36

Yatırımcı sayısı AEFES'te 107.286, CCOLA'da ise 70.993 oldu.

Halka açıklık oranı Anadolu Efes'te %34,27, Coca-Cola İçecek'te %29,36 seviyesinde bulunurken, fiili dolaşım oranı sırasıyla %32,62 ve %29,35 olarak hesaplandı.

FİNANSAL SAĞLIK

Verilere göre cari oran Coca-Cola İçecek'te 1,14, Anadolu Efes'te ise 1,03 olarak yer aldı.

Finansal Sağlık AEFES CCOLA Cari Oran 1,03 1,14

DEĞERLEME GÖSTERGELERİ

Hisse başına kâr (EPS) CCOLA'da 6,81, AEFES'te 1,62 seviyesinde gerçekleşti.

Değerleme AEFES CCOLA EPS 1,62 6,81 F/K 13,16 12,20 PD/DD 1,06 2,79

Fiyat/Kazanç (F/K) oranı Coca-Cola İçecek için 12,20, Anadolu Efes için 13,16 olarak hesaplanırken, PD/DD oranı ise CCOLA'da 2,79, AEFES'te 1,06 oldu.

SON 1 YILLIK FİYAT DEĞİŞİMİ

ForInvest platformunda yer alan 1 yıllık fiyat değişim grafiğinde iki şirketin son bir yıllık hisse performansı karşılaştırılırken, grafik verileri aynı dönemde CCOLA hissesinin fiyat değişiminin AEFES'e göre daha yüksek seviyede gerçekleştiğini gösterdi.

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