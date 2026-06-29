Haziran ayında ETF'lerden yaşanan milyarlarca dolarlık çıkış, lider kripto para birimini son yılların en kötü aylık performanslarından birine sürükledi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), işleme başladıkları günden bu yana en yüksek net nakit çıkışına sahne oldu.

Yatırımcılar, haziran ayı boyunca toplam 13 fondan 4,1 milyar doların üzerinde varlık çekti.

Piyasa analiz şirketi Glassnode analistleri, yayınladıkları son raporda kurumsal taraftaki bu hareketi şu sözlerle yorumladı:

"Bu çıkışların hem boyutu hem de sisteme yayıldığı süre, geleneksel finans yatırımcılarının risk iştahını azalttığını ve temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Geçmiş dönemlerdeki Bitcoin düzeltmelerinde ETF alımları bir refleks olarak artarken, bu kez yatırımcıların pozisyon azaltmayı tercih ettiğini görüyoruz."

BTC HAZİRAN AYINDA KAN KAYBETTİ

ETF kanadındaki bu sert satış dalgası, Bitcoin fiyatına da doğrudan yansıdı. Haziran ayında yüzde 18'in üzerinde değer kaybeden Bitcoin, kritik psikolojik sınır olan 60.000 dolar seviyesinin altına sarkarak yatırımcısında panik yarattı.

Bu düşüş grafiği, kripto borsası FTX'in iflas sürecine giden taşların döşendiği Haziran 2022 döneminden bu yana görülen en kötü aylık performans olarak kayıtlara geçti.

MİCROSTRATEGY CEPHESİNDE TAHVİL ENDİŞESİ

Piyasadaki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise dünyanın en çok Bitcoin tutan halka açık şirketi MicroStrategy odağında yaşandı. Şirketin hisselerinde yaşanan sert geri çekilmeler, kripto koridorlarında spekülasyonlara yol açtı.

IG Australia Analisti Tony Sycamore, piyasadaki tedirginliği şu sözlerle özetledi:

"MicroStrategy hisselerindeki değer kaybı, şirketin yaklaşan dönüştürülebilir tahvil vade tarihlerini ve temettü yükümlülüklerini karşılama baskısından kaynaklanıyor. Piyasa, şirketin bu yükümlülükler nedeniyle nakit yaratmak adına sembolik de olsa bir miktar Bitcoin satışı yapmak zorunda kalabileceğini fiyatlıyor. Bu durum, küçük miktarlarda olsa bile piyasa için psikolojik olarak büyük bir satış baskısı yaratıyor."

Mart ayında gördüğü tarihi zirve seviyesinden bu yana dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, 60.000 dolar eşiğinde yön bulmaya çalışırken; analistler makroekonomik veriler ve ETF akışları netleşene kadar piyasadaki temkinli bekleyişin sürebileceği konusunda uyarıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.