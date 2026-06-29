Değerli metaller piyasasında son yılların en hareketli dönemlerinden biri yaşanıyor. 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla damga vuran gümüş, 29 Ocak 2026'da jeopolitik belirsizlikler ve spekülatif alımların körüklediği ralliyle ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı.

Ancak bu zirve, tarihe geçecek bir çöküşü de beraberinde getirdi. Sadece 30 saat içinde yaklaşık yüzde 35 değer kaybederek 75 dolar seviyesine gerileyen gümüş, 1980'lerden bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Ocak ayındaki bu çılgın zirveden sonra küresel piyasalardaki düzeltme dalgası ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşu gümüşü baskılamaya devam etti.

Yüksek faiz oranları, güçlü dolar ve zayıflayan yatırımcı talebiyle o günden bu yana değerinin neredeyse yarısını kaybeden emtia için dev bankalar ve küresel finans kurumları ardı ardına 2026 yılı tahminlerini güncelledi.

İYİMSERLER VE TEMKİNLİLER ARASINDA 90 DOLARLIK UÇURUM

Gümüşün geleceğine yönelik tahminler, finans kurumları arasında son yılların en geniş makasını oluşturdu.

• Boğa Piyasası Bekleyenler: Listenin en agresif tahmini BMO Capital’dan geldi. Kurum, 2026'nın son çeyreği için 160 dolar hedefi koyarken, 2027 sonu için ise 220 dolarlık astronomik bir seviyeyi işaret etti.

Citi Grubu da fiziksel tedarikte yaşanan ciddi kıtlıkları gerekçe göstererek yılın ikinci yarısı için 110 dolarlık hedefiyle yükseliş beklentisini korudu.

Bank of America (BofA) 85,93 dolar ortalama ve 100 dolar yıl sonu hedefi açıklarken, Deutsche Bank da güçlü yatırımcı pozisyonlarına dayanarak 100 dolarlık hedef fiyat bildirdi.

Goldman Sachs ise gümüşü yeşil enerji geçişinin baş aktörü olarak niteleyerek fiyatların 85 ila 100 dolar arasında dengeleneceğini öngördü.

• Ayı Piyasası ve Temkinli Yaklaşanlar: Madalyonun diğer yüzünde ise çok daha ayakları yere basan tahminler var.

Macquarie Grubu, makroekonomik faktörlerin ve Fed'in olası faiz artırımlarının yükselişi sınırlayacağını belirterek gümüşün yıl sonunda 70 dolara, 2027'de ise 65 dolara gerileyeceğini tahmin etti.

S&P Global ise en muhafazakar tahmini yaparak 2026 ortalamasını 63,65 dolar olarak belirledi.

ENDÜSTRİYEL TALEPTE "GÜNEŞ ENERJİSİ" FRENİ

Tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesindeki en büyük etken, gümüşün endüstriyel kullanımındaki değişimler oldu. Gümüş Enstitüsü'nün verilerine göre, endüstriyel talebin üst üste ikinci yıl düşerek son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bu durumu gerekçe gösteren ING, gümüşün dördüncü çeyrek ortalama tahminini 84 dolardan 74 dolara düşürdü. Banka, güneş enerjisi panelleri (fotovoltaik) üretiminde gümüş yoğunluğunu azaltan teknolojik ikamelerin ve tasarruf önlemlerinin talebi yavaşlattığına dikkat çekti.

Benzer şekilde Commerzbank da zayıflayan endüstriyel talep nedeniyle yıl sonu hedefini 80 dolara çekti ancak piyasadaki yapısal sıkışıklığın sürmesiyle gümüşün 2027 sonunda 90 dolara toparlanabileceğini ekledi.

UBS ise gümüş piyasasındaki en dramatik revizyonlardan birini yaparak 2026 arz açığı tahminini 300 milyon onstan 60-70 milyon onsa indirerek tam yüzde 80'lik bir azaltmaya gitti ve yıl sonu hedefini 80 dolara çekti. HSBC ise ortalama tahminini 75 dolara (hedef 70 dolar) revize etti.

TARİHSEL KURUMLARIN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Yılın daha erken dönemlerinde yapılan diğer kurumsal tahminlerde ise istikrarlı bir beklenti hakimdi. LBMA Anketi yıl başında ortalamayı 79,57 dolar olarak öngörürken, Reuters Anketi tahminini hafifçe düşürerek 78 dolara çekti.

Dünya Bankası ise jeopolitik risklerin güvenli liman arayışını destekleyeceğini belirterek yıllık yüzde 42 artışla 70 dolar ortalama öngördü.

JPMorgan, endüstriyel maliyetlerin yaratacağı dalgalanmaya vurgu yaparak 85 dolar hedef ve 81 dolar ortalamayla dengeli bir duruş sergiledi. Son olarak TD Securities ise yılın ilk yarısı için 118 dolar hedef koysa da ivme kaybıyla düzeltme beklendiğini not düşmüştü.

ÖZET: 2026 GÜMÜŞ İÇİN ÇALKANTI YILI

121 dolarlık tarihi zirveden, bugünkü yüzde 2'lik düşüşle birlikte saat 12:30 itibarıyla 58 dolar seviyesine kadar oturan gümüş, 2026 yılını tam bir fiyat türbülansı içinde geçiriyor.

Kurumlar arasındaki 90 doları bulan tahmin farkları, piyasadaki belirsizliğin ne denli yüksek olduğunu kanıtlıyor.

Gümüşün hem endüstriyel bir emtia hem de güvenli bir liman olarak üstlendiği ikili rol, önümüzdeki dönemde de yeşil enerji dönüşümü ve küresel para politikaları arasındaki savaşa göre şekillenmeye devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.