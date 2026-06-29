Cuma gününü 14.274,02 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,33 artışla 14.321,44 puandan başladı.

Açılışın ardından en yüksek 14.365,96 puanı test eden endeks, seans ortasına doğru gelen satışlarla kazançlarını geri verdi.

Saat 13:00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kaybeden endeks, 14.216,72 puana geriledi. Günün ilk yarısında en düşük seviye olarak 14.200,26 puan test edildi.

Sektör endekslerinde de toplu bir geri çekilme hakim oldu. İlk yarıda mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 0,24 kayıpla seansı sürdürdü.

Endekse dahil hisselerin 40’ı yükselirken, 57’si değer kaybetti, 3 hisse ise yatay kaldı.

EN ÇOK PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Piyasalarda hacmin yoğunlaştığı dakikalarda, büyük fonların ve yatırımcıların hisse bazlı tercihleri netleşti.

Saat 13:50 itibarıyla en yüksek işlem hacmine ulaşan Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Akbank aynı zamanda para trafiğinin de merkezi oldu.

Endeksteki genel satış baskısına rağmen, bankacılık ve bazı sanayi hisselerine nakit girişi devam etti. Günün tavan fiyata yaklaşan ismi ise yüzde 9,98 yükselişle VESTL oldu.

DEVLERDEN ÇIKIŞ: EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Endeksin yönünü aşağı çevirmesinde, piyasa değeri yüksek dev şirketlerden çıkan nakit etkili oldu.

ASELSAN ve THYAO başı çekerken, TUPRS fiyat bazında pozitif ayrışsa da net para çıkışı listesinde üst sıralarda yer aldı.

Günün ikinci yarısında, küresel piyasaların seyri ve yurt içindeki kurumsal alıcıların 14.200 destek seviyesini koruyup koruyamayacağı takip edilecek.

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