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İş Yatırım'ın 15.15 itibarıyla en çok aldığı hisseler THYAO, ASELS ve AKBNK oldu. En fazla satış ise HEDEF, TTKOM ve MIATK'ta gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da 15.15 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde en fazla net alım ve net satış yapılan hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun toplam net alımı 548.349.680 TL olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

15.15 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler ve net hacimleri şöyle:

THYAO: 225.224.367,25 TL
ASELS: 152.650.780,50 TL
AKBNK: 147.640.814,80 TL
ISCTR: 102.063.221,29 TL
SAHOL: 56.237.210,90 TL

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın aynı saatte en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

HEDEF: -58.777.425,40 TL
TTKOM: -54.691.650,10 TL
MIATK: -33.020.032,24 TL
KRDMB: -31.646.359,80 TL
NETCD: -31.222.724,70 TL

İş Yatırım ın gözde ve gözden düşen hisseleri!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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