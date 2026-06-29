Borsa İstanbul'da 15.15 itibarıyla İş Yatırım üzerinden gerçekleşen işlemlerde en fazla net alım ve net satış yapılan hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun toplam net alımı 548.349.680 TL olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

15.15 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler ve net hacimleri şöyle:

THYAO: 225.224.367,25 TL

ASELS: 152.650.780,50 TL

AKBNK: 147.640.814,80 TL

ISCTR: 102.063.221,29 TL

SAHOL: 56.237.210,90 TL

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın aynı saatte en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

HEDEF: -58.777.425,40 TL

TTKOM: -54.691.650,10 TL

MIATK: -33.020.032,24 TL

KRDMB: -31.646.359,80 TL

NETCD: -31.222.724,70 TL

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