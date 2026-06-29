Ocak 2024’teki tarihi onayların ardından Wall Street'in gözdesi haline gelen ABD spot Bitcoin ETF’leri, haziran ayında yatırımcısını üzdü.

Ay başından bu yana fonlardan 4 milyar doların üzerinde net nakit çıkışı gerçekleşti. Bu hacim, ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana kaydedilen aylık bazda en büyük çıkış rekoru anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin fiyatının 58 bin dolar sınırına kadar gerilemesiyle panik büyüdü ve sadece bir haftada ETF'lerden 1,79 milyar dolar silindi.

Bu veri, lansmandan bu yana en kötü ikinci haftalık performans olarak kayıtlara geçti. Üstelik ETF’ler, mayıs ortasından bu yana ardışık 7 hafta boyunca net çıkış yaşayarak tarihinin en uzun negatif serisine imza attı.

• BlackRock Şoku: Çıkış dalgasında en büyük pay, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock'ın IBIT fonunda görüldü. Fon akışlarını bozan en sert darbe, IBIT'ten tek bir günde yaşanan 444,51 milyon dolarlık devasa çıkışla geldi.

• Ethereum da Nasibini Aldı: Benzer bir şok spot Ethereum fonlarında da yaşandı. Geçtiğimiz hafta 273 milyon dolarlık net çıkışla birlikte Ethereum cephesindeki kayıp serisi de tıpkı Bitcoin gibi 7. ardışık haftaya uzadı.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını yüksek tutma eğilimindeki şahin duruşunun ve küresel piyasalardaki teknoloji hisselerine yönelik rotasyonun, kurumsal yatırımcıları kripto gibi riskli varlıklarda savunma moduna geçmeye zorladığını belirtiyor.

KURUMSAL YATIRIMCININ YENİ GÖZDELERİ: XRP VE HYPE

Devasa sermaye Bitcoin ve Ethereum’dan kaçarken, kurumsal fonların tamamı piyasayı terk etmedi. Geleneksel finansörlerin risk iştahı, regülasyon süreçleri netleşen ve güçlü ekosisteme sahip iki altcoine kaydı.

• XRP (Ripple): Kurumsal taraftaki yasal belirsizliklerin dağılmasıyla birlikte spot XRP ETF'leri, zorlu geçen haftada piyasadan pozitif ayrışarak 22,99 milyon dolarlık net giriş çekmeyi başardı.

• HYPE (Hyperliquid): Son dönemde ekosistem büyümesiyle dikkat çeken ve mayıs ayında ABD’de listelenen spot HYPE ETF'leri, kurumsal taraftan çok güçlü bir talep gördü. HYPE fonlarına sadece geçtiğimiz hafta 111 milyon dolarlık net taze para girişi gerçekleşti.

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların "Büyük İki" (BTC ve ETH) yerine portföylerini çeşitlendirmeye başladığı görülüyor.

Analistler, Bitcoin'deki bu mekanik satış baskısının makroekonomik veriler yumuşayana ve ETF tarafında itfalar durulana kadar fiyatı baskılamaya devam edebileceğini öngörüyor.

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