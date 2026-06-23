Kripto para dünyasının en nüfuzlu ve popüler figürlerinden biri olan BitMEX kurucusu Arthur Hayes, katıldığı Bankless podcast’inde küresel piyasalara dair açıklamalarda bulundu.

Teknoloji dünyasını kasıp kavuran yapay zekâ (AI) çılgınlığının devasa bir finansal balona dönüştüğünü savunan Hayes, bu balonun patlamasının ardından küresel sermayenin tek sığınağının kripto paralar olacağını iddia etti.

"YAPAY ZEKÂ KRİZİ, 2008 MORTGAGE ÇÖKÜŞÜNÜ GÖLGEDE BIRAKACAK"

Sermayenin şu anda "en hızlı koşan at" olarak görülen yapay zekâ sektörüne kontrolsüzce akın ettiğini belirten Hayes, şirketlerin bilançolarında matematiksel bir manipülasyon yapıldığını öne sürdü.

yüzyıldaki demiryolu çılgınlığına atıfta bulunan ünlü analist şu kritik uyarıyı yaptı:

"Şu anda yapay zekâ yatırımları için şişirilmiş bilançolar ve hatalı amortisman hesapları yapılıyor. Şirketler, teknolojik olarak sadece 2 yılda eskiyen mikroçipler için 5-6 yıllık ömür biçiyor. Bu matematiksel gerçeklik en geç 2027-2028 yıllarında piyasaya tokat gibi çarpacak. Yapay zekâ kredi piyasasında yaşanacak bir çöküş, 2008’deki mortgage krizinden çok daha büyük olacak."

"MERKEZ BANKALARI 'MOORE YASASINI' BASAMAZ"

Hayes’e göre yapay zekâ sektörü çöktüğünde merkez bankalarının ilk refleksi sistemi kurtarmak için trilyonlarca dolarlık itibari para basmak olacak.

Ancak analist, bu noktada kritik bir açmaza dikkat çekiyor: FED ne kadar para basarsa bassın, bir çipin iki yılda bir geliştiği gerçeğini (Moore Yasasını) basamaz.

Yatırımcıların, maliyetini kurtarmayan yapay zekâ projelerinden kaçacağını vurgulayan Hayes, "İşte o an, basılan bu devasa likidite doğrudan kripto paralara akacak. Yapay zekanın çöküşü ve ardından gelecek hiper-enflasyonist para basımı, Bitcoin’i 1 milyon dolara taşıyacak" dedi.

"YAPAY ZEKÂ KRİPTONUN OKSİJENİNİ EMDİ"

Yatırımcıların son dönemde Bitcoin ve Ethereum’daki durgunluktan şikayetçi olduğunu hatırlatan Hayes, suçlunun yapay zekâ hisseleri (Nvidia, OpenAI vb.) olduğunu söyledi:

"Yatırımcı parasını 6 ayda 20’ye katlayabileceği bir yapay zekâ yan sanayi hissesi bulabiliyorken neden Bitcoin alsın? Fırsat maliyeti nedeniyle yapay zekâ kriptonun oksijenini emdi. Kriptonun o eski 'eğlenceli ve patlayıcı' günlerine dönmesi için bu çılgınlığın sona ermesi gerekiyor."

ARTHUR HAYES KENDİ CÜZDANINDA NE TUTUYOR?

Kripto dünyasında vadeli işlemlerin (Perpetual Swap) mucidi olarak bilinen Hayes, kendi yatırım stratejisine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu:

• Kaldıraca Hayır, Sadece Spot: "Kripto paralar zaten kendi başlarına inanılmaz derecede volatil varlıklar. İyi getiriler için kaldıraca ihtiyacınız yok. Ben spotçuyum" dedi ve 7/24 ekran başında olmayanların kaldıraçtan uzak durmasını tavsiye etti.

• Altcoinlerden Çıkış Yaptı: Kısa süre öncesine kadar Near (NEAR) ve Hyperliquid (HYPE) gibi altcoinlerde uzun (long) pozisyonda olan Hayes, risklerin artması nedeniyle kâr alıp çıktığını açıkladı.

• Mevcut Sepeti: Şu anki pozisyonunu "Daimi olarak Bitcoin long" olarak tanımlayan analist, elindeki nakdi ise faiz getirisi için ABD Hazine Bonolarında (T-Bills) tutuyor.

• Ethereum Tercihi: Bitcoin ve Ethereum kıyaslamasında, ETH’nin şu an çok daha ucuz ve cazip bir grafik sunduğunu belirterek, eline geçecek yeni bir sermayeyi şu an Bitcoin yerine Ethereum’a yatıracağını söyledi.

SİYASİ KEHANET: "2028 ABD SEÇİMLERİ YAPAY ZEKÂ REFERANDUMU OLACAK"

Yapay zekanın sadece ekonomik değil, ciddi bir toplumsal risk de taşıdığını ifade eden Hayes, veri merkezlerinin yarattığı su kirliliği, aşırı elektrik tüketimi ve istihdam tehdidi nedeniyle halkın öfkeli olduğunu belirtti.

Hayes, bu toplumsal öfkeyi arkasına alacak popülist bir politikacının çıkacağını ve 2028 ABD Başkanlık Seçimlerinin yapay zekâ üzerine bir referanduma dönüşeceğini öngörerek sözlerini tamamladı.

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