Güney Kore’nin en büyük iki kripto para borsası olan Upbit ve Bithumb’dan alınan son 24 saatlik veriler, belirli altcoinlerde olağanüstü bir işlem hacmi yoğunlaşması olduğunu ortaya koyuyor.

İki borsanın hacim verileri harmanlandığında; RE, Worldcoin, Axie Infinity, Biconomy ve XRP tahtalarındaki agresif alım-satım aktivitesi dikkat çekiyor.

Günün en dikkat çeken performansına RE imza attı. Upbit tarafında tek başına 117 milyon doları aşan bir hacme ulaşan RE, Bithumb verileri de eklendiğinde toplam 140 milyon dolarlık devasa bir işlem hacmiyle Güney Kore piyasasında günün lideri oldu.

Öte yandan Bithumb borsasının gözdesi ise yaklaşık 49 milyon dolarlık işlem hacmiyle listenin ilk sırasına yerleşen Biconomy (BICO) oldu.

GÜNEY KORE'DE SON 24 SAATE DAMGA VURAN 15 ALTCOIN

Upbit ve Bithumb borsalarının genel toplamında, son 24 saat içinde en yüksek işlem hacmine ulaşan 15 altcoin ve hacim büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

• RE – 140 milyon dolar

• Worldcoin (WLD) – 65 milyon dolar

• Axie Infinity (AXS) – 53 milyon dolar

• Biconomy (BICO) – 49 milyon dolar

• XRP – 52 milyon dolar

• The Sandbox (SAND) – 33 milyon dolar

• Solstice (SLX) – 31 milyon dolar

• Xertra (STRAX) – 30 milyon dolar

• Waves (WAVES) – 22 milyon dolar

• Meteora (MET) – 21 milyon dolar

• Ondo (ONDO) – 18 milyon dolar

• Stellar (XLM) – 24 milyon dolar

• My Neighbor Alice (ALICE) – 15 milyon dolar

• Bitlayer (BTR) – 15 milyon dolar

• Solana (SOL) – 21 milyon dolar

GÜNEY KORE HACİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Güney Koreli yatırımcıların küresel trendlerden bağımsız olarak yerel borsalarda yarattığı bu tarz hacim patlamaları, genellikle ilgili altcoinlerde küresel ölçekte bir fiyat hareketliliğinin (pump veya volatilite) öncü sinyali olarak kabul ediliyor.

Veriler, Koreli traderların bu dönemde yapay zeka (Worldcoin), metaverse/gaming (Axie Infinity, Sandbox, Alice) ve majör varlıklar (XRP, Solana) arasında dengeli ancak oldukça agresif bir portföy yönetimi tercih ettiğini gösteriyor.

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