Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, Asya işlemlerinde haftaya hızlı bir başlangıç yaparak 64 bin 680 doları test etti. Günün ilerleyen saatlerinde gelen kâr satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren Bitcoin, yüzde 0,17 yükselişle 63 bin 878 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Kripto para araştırma şirketi Ecoinometrics, son bir aydır devam eden geri çekilmenin ardından piyasada istikrar sinyallerinin güçlendiğine dikkat çekti. Şirkete göre yoğun satış baskısı büyük ölçüde geride kalırken, spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan çıkışlar da yavaşlamaya başladı.

Kaynak:ForInvest

SATIŞ BASKISI AZALDI, ANCAK BU YETERLİ DEĞİL

Ecoinometrics analizinde, satış baskısındaki azalmanın piyasa açısından olumlu bir gelişme olduğu belirtilirken, bunun tek başına güçlü bir yükseliş trendi için yeterli olmayabileceği vurgulandı.

Şirkete göre küresel piyasalarda risk iştahı yüksek seyrini korurken, yatırımcılar güvenli liman varlıklarından uzak durmaya devam ediyor. Ancak son dönemde sermayenin Bitcoin yerine tahvil piyasalarına ve büyüme odaklı hisselere yöneldiği ifade edildi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKIYOR

Ecoinometrics, geçen yıla kıyasla piyasalardaki likiditenin daha düşük seviyelerde bulunduğunu belirtirken, yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde yapay zekâ temalı yatırımlara kaydığına işaret etti.

Değerlendirmede, yapay zekâ odaklı yatırım hikâyelerinin Bitcoin'e kıyasla daha güçlü bir büyüme anlatısı sunduğu ve küresel sermayenin dikkatini daha fazla çektiği kaydedildi.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN YENİ FON GİRİŞLERİ GEREKLİ

Araştırma şirketi, Bitcoin fiyatında görülen dengelenme işaretlerine rağmen kalıcı bir toparlanma için yeni sermaye girişlerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Analizde, Bitcoin'in yeniden güçlü fon akışları çekememesi halinde mevcut fiyat istikrarının uzun soluklu bir yükseliş trendi oluşturmak için yeterli olmayabileceği ifade edildi. Bu nedenle yatırımcıların ETF akışları ve kurumsal talep verilerini yakından izlemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: CNBC-e

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.