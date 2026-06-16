Kripto para piyasalarında kurumsal şirketlerin rezerv yönetim stratejileri yakından takip edilirken, cüzdan devi Exodus’tan ezber bozan bir hamle geldi.

Mayıs ayına ilişkin dijital varlık rezerv raporunu yayımlayan şirket, lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve yüksek hızlı blokzincir ağı Solana (SOL) pozisyonlarını güçlendirdiğini duyurdu.

Şirket, bu alımları finanse etmek ve portföyünü yeniden dengelemek adına Ethereum (ETH) varlıklarında küçülmeye gitti.

BTC VE SOLANA REZERVLERİNDE YENİ REKOR

Kurumsal yatırımcılar arasında güvenli bir liman ve birincil rezerv varlığı olarak kabul gören Bitcoin, Exodus'un da ana odağı olmaya devam ediyor.

Mayıs ayında portföyüne 27 adet ilave BTC ekleyen şirketin toplam Bitcoin rezervi 656 BTC seviyesine ulaştı.

Son dönemde ağ aktivitesi ve kurumsal ilginin tavan yaptığı Solana ekosistemine de yatırımlar hız kesmedi.

Mayıs ayında 1.439 adet SOL satın alan Exodus, toplam Solana varlığını 20.673 SOL’e çıkararak tarihinde ilk kez 20 bin adet barajını aşmış oldu.

ETHEREUM VARLIKLARINDA DİKKAT ÇEKEN AZALTMA

Raporun en çok konuşulan detayı ise Ethereum tarafındaki strateji değişikliği oldu. Exodus, mayıs ayı içerisinde 439 adet ETH satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu satış dalgasıyla birlikte şirketin elinde bulundurduğu toplam Ethereum miktarı 1.433 ETH seviyesine kadar geriledi.

Analistler bu adımı, şirketin piyasa trendlerine göre risk dağılımını yeniden optimize etme çabası olarak yorumluyor.

OPERASYONEL HACİMDE YÜZDE 10'LUK BÜYÜME

Exodus sadece rezervleriyle değil, operasyonel performansıyla da büyüme sinyalleri verdi. Şirketin mayıs ayındaki toplam kripto para işlem hacmi 383 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında kaydedilen 347 milyon dolarlık hacme kıyasla yüzde 10’un üzerinde bir artış yakalayan cüzdan sağlayıcısı, kullanıcı aktivitesinin de canlı kalmaya devam ettiğini ispatladı.

Uzmanlar, Exodus’un attığı bu adımların kurumsal yapıların dinamik piyasa koşullarına ne denli hızlı uyum sağladığını gösterdiğini ve özellikle Bitcoin ile Solana’ya olan kurumsal güvenin sarsılmaz bir şekilde sürdüğünü simgelediğini belirtiyor.

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