Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR) tarafından yapılan resmi bildirime göre şirket, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği hisse senedi ihraçlarından elde ettiği gelirin bir kısmını doğrudan lider kripto para birimine yatırdı.

Piyasa fiyatından hisse satış programı (ATM) kapsamında 1 milyon 732 bin 553 adet adi hisse satışı gerçekleştirerek 209 milyon dolar net gelir sağladı.

Elde edilen bu kaynağın yaklaşık yarısı, yeni bir Bitcoin (BTC) alımı için kullanılırken, şirket, 8-14 Haziran tarihleri arasında;

• Masraflar ve işlem ücretleri dahil toplam 100 milyon dolar harcadı.

• Bu bütçeyle, adet başına ortalama 63 bin 24 dolar fiyatla 1.587 adet Bitcoin satın aldı.

ORTALAMA MALİYET YÜKSELDİ

Son alımla birlikte Strategy’nin kasasındaki toplam Bitcoin miktarı 846 bin 842 adede ulaştı. Şirketin kuruluşundan bu yana Bitcoin yatırımları için gözden çıkardığı toplam tutar ise 64,07 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yapılan son eklemelerin ardından, şirketin portföyündeki genel Bitcoin alım maliyeti adet başına ortalama 75 bin 656 dolar seviyesine ulaştı. Haziran ayının ilk haftasında 60 bin doların altına sarkan Bitcoin fiyatları, haftanın ilk günüyle birlikte yeniden toparlanma eğilimi gösterdi.

MİLYARLARCA DOLARLIK HİSSE ARZ KAPASİTESİ MASADA

Şirketin agresif büyüme ve yatırım stratejisini destekleyecek finansal cephanesi henüz tükenmiş değil. Mart 2026'da MSTR hisse arz kapasitesini 21 milyar dolar artıran şirket, bu yeni kapasiteyi mevcut fonların büyük ölçüde tüketilmesinin ardından devreye almayı planlıyor.

Şu an itibarıyla şirketin kullanıma hazır menkul kıymet ihraç kapasitesi ise göz kamaştırıyor:

• MSTR Adi Hisse Kalan Kapasite: 25,7 milyar dolar

• İmtiyazlı Hisse Teklifleri Kapasitesi:

o STRF: 1,6 milyar dolar

o STRC: 17,5 milyar dolar

o STRK: 2,1 milyar dolar

o STRD: 4 milyar dolar

LİKİDİTE KORUMASI: 1,1 MİLYAR DOLARLIK NAKİT REZERVİ

Yatırımlarının yanı sıra finansal sürdürülebilirliğe de önem veren Strategy, 14 Haziran itibarıyla elinde 1,1 milyar dolarlık ABD doları nakit rezervi bulunduğunu açıkladı.

Henüz takası tamamlanmamış hisse satış gelirlerinin de dahil edildiği bu rezervin; imtiyazlı hisselerin temettü ödemeleri ile şirketin mevcut borçlarına yönelik faiz yükümlülüklerini karşılamak amacıyla titizlikle korunacağı belirtildi.

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