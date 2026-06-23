Kripto para piyasalarında uzun süredir bir "hayalet" gibi dolaşan ve modern şifreleme sistemlerini tamamen çökertebileceği konuşulan kuantum bilgisayar tehdidi, küresel güvenlik diplomasisinin bir numaralı gündemi haline geldi.

Bitcoin ve altcoinlerin geleceğini yakından ilgilendiren bu büyük tehlikeye karşı en somut ve radikal adım ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Wall Street Journal’ın özel haberine göre Donald Trump, ülkenin kuantum yeteneklerini genişletmeyi ve kuantum tabanlı siber saldırılara karşı dayanıklı şifreleme teknolojilerine geçişi hızlandırmayı amaçlayan iki kritik başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD’NİN HEDEFİ 2028: BİLİMSEL KUANTUM BİLGİSAYAR STANDARDI

İmzalanan ilk kararname, ABD hükümetinin teknolojik üstünlüğü elinde tutmak adına attığı büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Kararname kapsamında:

• Federal Kurumlar Seferber Edildi: Başta Enerji Bakanlığı olmak üzere tüm federal kurumlar; özel sektör ve akademi ile ortak bir çalışma yürütecek.

• Hedef Yıl 2028: ABD hükümeti, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere küresel ölçekte öneme sahip standart bir kuantum bilgisayarı en geç 2028 yılına kadar geliştirmeyi hedefliyor.

ŞİFRELEME SİSTEMLERİNE "KUANTUM SONRASI" ZORUNLULUĞU

İkinci kararname ise mevcut siber güvenlik mimarisini kökten sarsacak cinsten. Kuantum destekli siber saldırıların, mevcut kriptografik şifreleme sistemlerini beklenenden çok daha hızlı kırabileceğine dikkat çeken kararname, federal kurumlara net bir takvim verdi:

• Anahtar Sistemleri Değişiyor: Büyük sistemlerde kullanılan mevcut kriptografik anahtar altyapıları, 2030 yılı sonuna kadar kuantum etkisine dayanıklı olan "Kuantum Sonrası Kriptografi" (PQC) sistemine dönüştürülmek zorunda.

• Dijital İmzalar Yenileniyor: Dijital imza altyapılarının tamamı ise 2031 yılı sonuna kadar PQC tabanlı alternatifleriyle değiştirilecek.

KORKUTAN RAPOR: 7 MİLYON BTC TEHLİKEDE OLABİLİR!

Kuantum bilgisayarların işlem gücü, blokzincir ağlarının temelini oluşturan kriptografik şifreleri saniyeler içinde çözme potansiyeline sahip. Sektör temsilcileri ve güvenlik firmaları bu riskin boyutunu şu çarpıcı verilerle ortaya koyuyor:

Yapılan son tahminlere göre gelecekte gerçekleşecek olası kuantum saldırılarına karşı yaklaşık 7 milyon adet Bitcoin'in savunmasız kalabileceği öngörülüyor.

Modern kriptografik sistemlerin tamamen geçerliliğini yitireceği ve şifrelerin kırılacağı o büyük kırılma anı, yani "Kuantum Günü" için tahmin edilen tarih 2030 civarı.

KRİPTO PARALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Birçok altcoin projesi kuantum tehdidine karşı şimdiden kendi ağlarında güncellemeler yapmaya ve kuantum dirençli algoritmalara geçmeye başlamıştı.

ABD’nin devlet protokolü düzeyinde aldığı bu "Kポスト-Kuantum" (PQC) kararı, kripto para geliştiricileri üzerindeki baskıyı artıracak ve blokzincir ağlarının kuantum güvenliğine geçiş sürecini fütüristik bir senaryo olmaktan çıkarıp acil bir zorunluluğa dönüştürecek.

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