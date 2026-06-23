Kripto para piyasası, cuma günü vadesi dolacak olan büyük Bitcoin opsiyon kontratları öncesinde sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Güne sakin başlayan ancak ilerleyen saatlerde yönünü aşağı çeviren piyasada, kritik destek seviyeleri bir bir kırıldı.

KRİTİK SINIRLAR AŞAĞI YÖNLÜ GEÇİLDİ

Günün ilk işlemlerinde makul oranlarda değer kaybeden lider varlıklar, satışların derinleşmesiyle derin bir sessizliğe gömüldü:

• Bitcoin (BTC): Günün ilk saatlerinde yüzde 0,8 değer kaybıyla 63.863 dolara gerileyen Bitcoin, satış baskısının sürmesiyle 63.000 dolar sınırının altına indi.

• Ethereum (ETH): İlk işlemlerde yüzde 0,44 düşüşle 1.725,35 dolar seviyelerinden işlem gören ETH, kayıpların artmasıyla 1.700 dolar desteğini kaybetti.

"PİYASADA GÜÇLÜ BİR KATALİZÖR EKSİKLİĞİ VAR"

Piyasadaki son durumu değerlendiren Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala, kripto para piyasasında şu aşamada güçlü ve kalıcı bir yön oluşturabilecek önemli bir makro ya da mikro katalizör bulunmadığına dikkat çekti.

Kala, mevcut piyasa yapısına dair şu analizlerde bulundu:

• Hacimler Kararsız: İşlem hacimleri henüz net bir yukarı ya da aşağı yönlü kırılmaya işaret etmiyor.

• Cuma Gününe Dikkat: Fiyatlar, cuma günü vadesi dolacak büyük Bitcoin opsiyon kontratları öncesinde dar bir bantta hareket etmeyi sürdürebilir.

GÖZLER 67 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Yatırımcıların özellikle Bitcoin’in 67 bin dolar seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını pür dikkat takip ettiğini kaydeden Pratik Kala, bu seviyenin aşılmasının piyasanın bir sonraki yönünü belirlemede ve yükseliş trendinin kalıcı olmasında kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

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