Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı hem ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere hem de uluslararası yatırım bankalarının döviz piyasasına ilişkin beklentilerine çevrildi.

ING ve BNP Paribas tarafından yayımlanan son analizlerde, doların önümüzdeki dönemde euro karşısında değer kaybetmeye devam edebileceği değerlendirilirken, euro/dolar paritesi için yeni hedef seviyeler paylaşıldı.

ING: DOLARDA YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI OLABİLİR

ING, bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerinin doların kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını belirtti.

Banka, tarım dışı istihdam verisinin 100 bin kişinin üzerinde artmasını beklediğini ifade ederken, piyasaların olumlu beklentileri büyük ölçüde fiyatladığını değerlendirdi.

Bu nedenle ING, dolardaki olası yeni yükselişlerin yatırımcılar açısından satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü yineledi.

EURO İÇİN TEMMUZ TAHMİNİ

ING ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenecek forumunda güvercin tonda mesajlar vermesini beklemediğini belirtti.

Banka, halen 1,14 seviyelerinde işlem gören euro/dolar paritesinin temmuz ayında yeniden 1,15 seviyesine yükselebileceğini öngördü.

BNP PARIBAS: DOLAR ZAYIFLAMAYA DEVAM EDECEK

BNP Paribas ise ekonomik görünüm raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin kademeli olarak azalması halinde doların euro karşısında yeniden değer kaybedebileceğini ifade etti.

Bankaya göre küresel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla dolardan uzaklaşması, euro/dolar paritesini desteklemeyi sürdürecek.

2027 İÇİN EURO HEDEFİ 1,20

BNP Paribas, euro/dolar paritesinin 2026'nın son çeyreğinde 1,16, 2027'nin son çeyreğinde ise 1,20 seviyesine yükseleceğini tahmin etti.

Rapor, bankanın orta ve uzun vadede euro lehine olumlu beklentisini koruduğunu ortaya koydu.

YEN VE STERLİN İÇİN FARKLI BEKLENTİ

Raporda Japon yeni ve İngiliz sterlini için ise farklı bir tablo çizildi.

BNP Paribas, dolar karşısında hem Japon yeninin hem de sterlinin değer kaybetmeye devam edeceğini öngördü.

Banka, dolar/yen paritesinin 2026 sonunda 165 seviyesine ulaşmasını beklerken, sterlin/dolar paritesinin 1,32 seviyesine yükseleceğini ve bu eğilimin 2027 yılında da devam edeceğini tahmin etti.