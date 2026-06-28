Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler, döviz kurları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Haftanın son işlem gününün ardından serbest piyasada döviz kurları dengeli ve yatay bir görünüm sergiledi.
Küresel piyasalarda dolar endeksi 101,36 seviyesinde dengelenirken, yatırımcıların gözü makroekonomik verilerde ve uluslararası ilişkilerden gelecek mesajlarda kalmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda zaman zaman yaşanan yumuşama sinyalleri, doların agresif yükselişini frenleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.
"BEKLE-GÖR"
Uzmanlar, döviz kurlarındaki bu sakin seyrin, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz kararları öncesinde bir "bekle-gör" stratejisinin sonucu olduğunu belirtiyor.
Kurlarda kısa vadede bant hareketlerinin devam etmesi bekleniyor.
Haftalık kapanış itibarıyla serbest piyasadaki temel döviz kurları ve günlük değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:
• ABD Doları (USD): Haftayı 46,66 TL seviyesinden kapatan dolar, günlük bazda yüzde 0,12 oranında sınırlı bir artış kaydetti.
• Euro (EUR): Euro, piyasalardaki hareketlilikle birlikte 53,15 TL satış fiyatıyla işlem görerek günü yüzde 0,9 oranında hafif bir yükselişle tamamladı.