Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye'de para politikasına ilişkin beklentiler döviz kurlarındaki hareketliliğin yakından izlenmesine neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasada 26 Haziran Cuma günü saat 07.19 itibarıyla dolar ve euro şu seviyelerde işlem görüyor:

Dolar/TL alış: 46,6096 TL

Dolar/TL satış: 46,6270 TL

Euro/TL alış: 53,0291 TL

Euro/TL satış: 53,0902 TL