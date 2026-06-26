Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 26 Haziran 2026 Cuma günü güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları.
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye'de para politikasına ilişkin beklentiler döviz kurlarındaki hareketliliğin yakından izlenmesine neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
Serbest piyasada 26 Haziran Cuma günü saat 07.19 itibarıyla dolar ve euro şu seviyelerde işlem görüyor:
Dolar/TL alış: 46,6096 TL
Dolar/TL satış: 46,6270 TL
Euro/TL alış: 53,0291 TL
Euro/TL satış: 53,0902 TL