Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan haftalık veriler, piyasalardaki son trendleri ortaya koydu.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre döviz mevduatlarında artış eğilimi ivme kazanırken, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki erime devam etti.

ŞİRKETLER DÖVİZ ALDI, VATANDAŞ SATTI

TCMB'nin 19 Haziran haftasına ilişkin yayımladığı verilere göre döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 456 milyon dolar artış gösterdi. Bir önceki hafta yalnızca 205 milyon dolar artan mevduatlardaki bu keskin yükseliş dikkat çekti.

Döviz talebinin arkasındaki ana itici güç ise tüzel kişiler (şirketler) oldu. Detaylara bakıldığında:

• Tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 589 milyon dolar artış kaydetti.

• Gerçek kişilerin (vatandaşların) döviz mevduatları ise tersi bir rüzgârla 133 milyon dolar düşüş gösterdi.

KKM'DE İSTİKRARLI ERİME

Ekonomi yönetiminin TL'ye geçişi teşvik eden adımlarıyla birlikte KKM bakiyesindeki düşüş trendi bu hafta da sürdü. KKM hacmi, geçen hafta 30 milyon lira azalarak 249,8 milyon liraya kadar geriledi.

BDDK'nın haftalık bülteninde yer alan bankacılık sektörü geneline ait veriler, kredi ve mevduat tarafında zıt yönlü hareketlere sahne oldu.

Piyasada sıkılaşma adımlarının etkisiyle kredi hacminde 16,6 milyar liralık bir daralma yaşanırken; bankalar arası dahil toplam mevduatlar 142,5 milyar lirayı aşkın güçlü bir artışla 30 trilyon lira sınırına dayandı.