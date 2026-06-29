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Dolar ve euro 29 Haziran Pazartesi günü kaç TL oldu? İşte dolar/TL ve euro/TL'de güncel alış-satış fiyatları ve döviz piyasasında son durum.

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında sakin ancak yukarı yönlü görünüm sürüyor. Dolar/TL 46,63 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 53,15 seviyesine yakın hareket ediyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

29 HAZİRAN 2026 DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Saat 07.25 itibarıyla;

Dolar/TL
Alış: 46,6288 TL
Satış: 46,6446 TL

Euro/TL
Alış: 53,0925 TL
Satış: 53,1577 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,64 46,65 % 0.04 10:02
Euro 53,24 53,26 % 0.26 10:02
İngiliz Sterlini 61,71 61,73 % 0.24 10:02
Avustralya Doları 32,19 32,21 % 0.16 10:02
İsviçre Frangı 57,67 57,70 % 0.22 10:02
Rus Rublesi 0,59 0,59 % 0.74 10:00
Çin Yuanı 6,86 6,86 % 0.16 10:02
İsveç Kronu 4,80 4,81 % 0.32 10:02
Tüm Döviz Fiyatları

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ HAFTADA

Piyasalarda bu hafta küresel ekonomik veriler, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Döviz kurlarındaki yön üzerinde hem dış piyasalardaki dolar hareketi hem de yurt içi makroekonomik gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.

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