Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasalarında sakin ancak yukarı yönlü görünüm sürüyor. Dolar/TL 46,63 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 53,15 seviyesine yakın hareket ediyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

29 HAZİRAN 2026 DOLAR VE EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Saat 07.25 itibarıyla;

Dolar/TL

Alış: 46,6288 TL

Satış: 46,6446 TL

Euro/TL

Alış: 53,0925 TL

Satış: 53,1577 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER YENİ HAFTADA

Piyasalarda bu hafta küresel ekonomik veriler, merkez bankalarından gelecek mesajlar ve jeopolitik gelişmeler takip edilecek. Döviz kurlarındaki yön üzerinde hem dış piyasalardaki dolar hareketi hem de yurt içi makroekonomik gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor.