Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 Haziran ile sona eren haftada TCMB'nin brüt rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 artışla 157,2 milyar dolara yükseldi. Böylece rezervlerde haftalık bazda 5,1 milyar dolarlık artış kaydedildi.

DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ, ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Rezervlerdeki artışın ana kaynağını döviz varlıkları oluşturdu.

Döviz rezervleri: 59 milyar 510 milyon 764 bin dolar

Altın rezervleri: Yüzde 1,3 düşüşle 97,7 milyar dolar

KISA VADELİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Aynı dönemde kamu sektörünün (Merkez Bankası ve merkezi yönetim) kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 2,3 artarak 125,2 milyar dolara yükseldi.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 5,5 artışla 62,5 milyar dolar olurken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 0,8 azalışla 62,7 milyar dolar seviyesine geriledi.

SWAP YÜKÜMLÜLÜĞÜ 18,3 MİLYAR DOLAR

TCMB verilerine göre, 19 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz yükümlülüğü 18,3 milyar dolar oldu.

Altın swaplarından kaynaklanan net alacak ise 0,9 milyar dolar olarak açıklandı.