AB Konseyi tarafından onaylanan yeni kurallar; araçların tasarım aşamasından üretim zincirine, kullanım ömrünü tamamlamasından geri dönüşüm süreçlerine kadar tüm döngüyü yeniden şekillendiriyor.

Düzenlemeyle birlikte otomobil üreticilerine katı hammadde kotaları getiriliyor. Yeni kuralların yürürlüğe girmesini takip eden süreçte kademeli bir geçiş planı uygulanacak.

Yeni üretilecek tüm araçlarda kullanılan plastiğin en az yüzde 15'inin geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmesi zorunlu olacak.

Bu oran yüzde 25'e yükseltilecek.

Üstelik bu geri dönüştürülmüş plastiğin en az yüzde 20'sinin doğrudan ömrünü tamamlamış hurda araçlardan elde edilmesi gerekecek.

Yeni dönemde üreticiler, fabrikadan çıkardıkları araçların sadece satışından değil, tüm yaşam döngüsünün mali ve organizasyonel yönetiminden de doğrudan sorumlu tutulacak.

İKİNCİ EL SATIŞI YASAKLANIYOR

AB, her yıl 6 milyondan fazla aracın kullanım ömrünü tamamladığını ve bu süreçlerin kötü yönetilmesi nedeniyle devasa bir hammadde kaybı yaşandığını belirtiyor. Bunun önüne geçmek için hurda araçların kontrolsüz dağılımı engellenecek.

Ömrünü tamamlamış veya trafiğe elverişli olmadığı belgelenmiş araçların ikinci el olarak satılması ya da AB dışına ihraç edilmesi tamamen yasaklanıyor. Bu araçlar yalnızca birlik tarafından yetkilendirilmiş özel tesislerde geri dönüşüme tabi tutulabilecek.

Böylece hem çevre kirliliğinin AB dışındaki üçüncü dünya ülkelerine ihraç edilmesi önlenecek hem de çelik, alüminyum ve plastik gibi değerli hammaddelerin Avrupa ekonomisi içinde kalması sağlanacak.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLECEK?

Hazırlanan bu katı yönetmelik esas olarak binek otomobilleri ve hafif ticari araçları hedef alıyor. Kamyonlar, otobüsler, motosikletler ve özel amaçlı taşıtlar ise ilk etapta daha esnek ve sınırlı kurallara tabi olacak.

Resmi onay süreçlerinin ardından yürürlüğe girecek olan tarihi düzenleme, yayımı tarihinden iki yıl sonra üye ülkelerde fiilen uygulanmaya başlanacak.

Bu hamlenin, başta Türkiye olmak üzere AB'ye yoğun otomotiv ihracatı yapan tüm ülkelerdeki üretim bantlarını ve yan sanayi tedarikçilerini de doğrudan dönüştürmesi bekleniyor.