Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakla takip ettiği temettü sezonunda haftanın son günü oldukça hareketli geçecek. Portföyünde bu hisseleri bulunduran yatırımcılar için yarın nakit temettü hak kullanım tarihi olacak.

İşte yarının temettü takviminde öne çıkan şirketler ve hareketliliğin detayları:

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE TEMETTÜ YOĞUNLUĞU

Yarının kâr payı dağıtım listesinde gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO) net bir ağırlığı hissediliyor. Sektörün önde gelen üç güçlü ismi, yarın ortaklarına nakit ödeme yapacak.

Bu şirketler; konut ve ticari projeleriyle dikkat çeken Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) ve banka iştirakli yapısıyla güven veren Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) olarak sıralanıyor.

SANAYİ VE ÜRETİM KANADINDAN TEK TEMSİLCİ: IŞIK PLASTİK

Gayrimenkul projelerinin yoğunlukta olduğu listede, sanayi ve üretim sektörünü ise tek bir şirket temsil ediyor.

Plastik endüstrisinin ve dış ticaretin bilinen isimlerinden Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL), yarın kâr payı dağıtarak sanayi yatırımcısının yüzünü güldürecek.

HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Yarın (26 Haziran Cuma) hak kullanım tarihi olan bu 4 şirketin (ISKPL, EGEGY, PSGYO, HLGYO) temettü ödemeleri, araya hafta sonu tatili gireceği için T+2 takas kuralına takılacak.

Bu yasal süreç nedeniyle, hak edilen nakit kâr payları önümüzdeki haftanın ilk günlerinde, yani 30 Haziran Salı günü yatırımcıların aracı kurum veya banka hesaplarına nakit bakiye olarak yansıtılacak.

Temettü dağıtacak olan bu 4 şirketin hisse senetleri, cuma günü sabah seans açılışında, şirketin pay başına dağıtacağı brüt temettü miktarı kadar düşerek güne başlayacak. Hissede yaşanan bu fiyat düzeltmesi normal bir prosedür olup, düşen miktar daha sonra hesaplara nakit olarak aktarılmaktadır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.