Borsa İstanbul’da hisse bazlı hareketlilik devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), bir hissede daha kısıtlamaya gitti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirime göre gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) payları koruma kalkanı altına alındı.

26 HAZİRAN SABAHI BAŞLIYOR

Yatırımcıların yakından takip ettiği VBTS kararı uyarınca, ZERGY paylarında gerçekleştirilecek işlemler için şu kısıtlamalar getirildi:

• Kapsam: Hisse senetleri hiçbir şekilde açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. Yatırımcılar sadece hesaplarındaki mevcut nakit bakiye kadar alım yapabilecek.

• Geçerlilik Süresi: Tedbir kararı, 26 Haziran 2026 Cuma günü seans açılışıyla birlikte yürürlüğe girecek ve 24 Temmuz 2026 Cuma günü seans kapanışına kadar (1 ay boyunca) kesintisiz olarak uygulanmaya devam edecek.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞINDA GENEL KURAL

KAP’a yapılan açıklamada, VBTS tedbirlerinin pazar kurallarından bağımsız işlediği hatırlatılırken önemli bir genel borsa dipnotuna da yer verildi.

Normal şartlarda yalnızca BIST 50 endeksindeki seçili hisselerde izin verilen açığa satış işlemlerinin, SPK'nın daha önce aldığı genel kararlar uyarınca tüm piyasada 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar zaten yasaklı olduğu anımsatıldı.

Ancak ZERGY hissesine getirilen özel VBTS tedbiri, bu genel yasakların ötesinde, takvimler 24 Temmuz’u gösterene kadar hissenin kredili fonlarla alımına da tamamen set çekmiş oldu.

VBTS kapsamında getirilen bu tür kararlar, şirketlerin temel mali yapısı ya da ortaklık yapısıyla ilgili bir ceza değildir. Tedbirler tamamen hisse fiyatında meydana gelen aşırı yönlü dalgalanmaları kontrol altına almak ve spekülatif hareketlerin küçük yatırımcıya zarar vermesini engellemek amacıyla mekanik olarak devreye alınır.

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