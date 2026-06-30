Şarık Ömer Tara ve Agah Mehmet Tara, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) hisselerine yönelik gerçekleştirdikleri büyük montanlı pay alımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

30 Haziran 2026 tarihli resmi bildirime göre 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen alım işlemleriyle aile üyelerinin şirketteki ortaklık payları yukarı taşındı.

EŞ ZAMANLI ALIM

Yapılan açıklamada işlemlerin detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Şarık Ömer Tara'nın Hamlesi: 29 Haziran 2026 tarihinde, 90,00 – 90,95 TL fiyat aralığından toplam 200.000 lot ENKAI hissesi satın aldı. Bu alımla birlikte, Şarık Ömer Tara’nın ENKA İnşaat sermayesindeki payı ve oy hakları yüzde 0,247 sınırına ulaştı.

• Agah Mehmet Tara'nın Hamlesi: Aynı gün (29.06.2026) 90,00 – 90,75 TL fiyat aralığını kullanan Agah Mehmet Tara da piyasadan 200.000 lot hisse topladı.

Gerçekleşen bu işlemle birlikte Agah Mehmet Tara’nın şirketteki toplam pay/oy hakkı oranı yüzde 0,293 seviyesine yükseldi.

Böylece iki isim tarafından aynı gün içinde piyasadan toplam 400.000 lot ENKAI hissesi geri alınmış oldu.

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