Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre Türkiye genelinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,2 seviyesinde sabit kaldı.

İşsiz sayısı ise mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

KADIN VE ERKEK NÜFUSTA İŞSİZLİK FARKI BELİRGİN

İşsizlik oranlarında cinsiyet dağılımına bakıldığında kadın ve erkek işgücü arasındaki fark dikkat çekmeye devam etti:

• Erkeklerde işsizlik oranı: Yüzde 7,0

• Kadınlarda işsizlik oranı: Yüzde 10,5

32 MİLYON SINIRI AŞILINCA İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,5 OLDU

Mayıs ayında istihdam piyasasında hareketlilik yaşandı. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı.

Bu yükselişle birlikte istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1 iken, kadınlarda yüzde 31,4 düzeyinde kaldı.

İşgücüne katılım oranında da benzer bir yükseliş grafiği görüldü. İşgücü, mayıs ayında 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0,4 puan artışla yüzde 52,8 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİ VE ATIL İŞGÜCÜ ORANLARINDA YÜKSELİŞ SİNYALİ

Genel işsizlik oranı yatay seyretse de genç nüfus ve geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8’e yükseldi. Genç erkeklerde bu oran yüzde 11,2 iken, genç kadınlarda yüzde 21,8 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan geniş tanımlı "atıl işgücü" oranı, mayıs ayında 0,9 puan artarak yüzde 31,0 seviyesine tırmandı.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artış gösterdi ve 42,4 saat olarak hesaplandı.