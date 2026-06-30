Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. LPG (otogaz) grubuna 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,29 TL

Motorin: 64,57 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,11 TL

Motorin: 64,39 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,23 TL

Motorin: 65,64 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,50 TL

Motorin: 65,92 TL

LPG: 31,79 TL