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Akaryakıtta indirim bekleniyor. LPG fiyatlarına 2 Temmuz'dan itibaren 52 kuruş indirim geliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. LPG (otogaz) grubuna 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

30 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL

Akaryakıt tabelası değişecek! Tarih belli oldu, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL

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Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL

Akaryakıt tabelası değişecek! Tarih belli oldu, Görsel 2

İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 58.77
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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