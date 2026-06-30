Akaryakıtta indirim bekleniyor. LPG fiyatlarına 2 Temmuz'dan itibaren 52 kuruş indirim geliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişme yaşandı. LPG (otogaz) grubuna 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
30 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL