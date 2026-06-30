Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed'in sıkı para politikası beklentileri ve güçlü doların etkisiyle baskı altında kalmaya devam ederken, TD Bank Group bünyesindeki TD Securities dikkat çeken yeni tahminlerini paylaştı.

Kurumun analizine göre ons altın kısa vadede satış baskısının devam etmesiyle 3.900 dolar seviyesinin altını test edebilir. Ancak analistler, 2027'ye kadar uzanan süreçte altının yeniden yükselişe geçerek 5.300 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

KISA VADEDE EN BÜYÜK RİSK PETROL FİYATLARI

TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, altın piyasası için kısa vadede en önemli riskin petrol fiyatları olduğunu belirtti.

Analiste göre enerji maliyetlerinde yaşanabilecek yeni yükselişler küresel enflasyon baskısını artırabilir. Bu durum ise merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutmasına neden olarak altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Raporda Brent petrolün 90-110 dolar bandına yükselebileceği değerlendirmesi de yer aldı.

GÜÇLÜ DOLAR VE FED BASKISI SÜRÜYOR

Raporda, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu canlı tutması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını sürdürmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

Yüksek faiz ortamının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltabileceği, güçlü doların da değerli metal üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği vurgulandı.

UZUN VADEDE HEDEF 5.300 DOLAR

TD Securities, kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadede altın görünümünü olumlu koruyor.

Analistler, jeopolitik risklerin azalması, enflasyonda gerileme ve ilerleyen dönemde merkez bankalarının para politikasında gevşemeye yönelmesiyle birlikte altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçebileceğini belirtti.

Kuruma göre ons altında 2027 yılına kadar 5.300 dolar seviyesi ulaşılabilecek hedefler arasında bulunuyor.

ALTINI DESTEKLEYEBİLECEK GELİŞMELER

Raporda, ABD'nin artan kamu borcu, bütçe açıkları ve ilerleyen dönemde uygulanabilecek niceliksel gevşeme programlarının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltebileceği ifade edildi.

Analistler, küresel tahvil getirilerinde yaşanabilecek düşüş ve enflasyon endişelerinin yeniden güç kazanmasının altın fiyatlarını uzun vadede destekleyebileceğini değerlendirdi.

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