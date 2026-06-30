Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şebekenin yalnızca resmi yetkili Darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını taklit ettiği belirlendi.

Şüphelilerin, ürettikleri altınların ayarını düşürerek ve ağırlık standartlarının altında imal ederek hem devlet hazinesini zarara uğrattığı hem de kuyumcular üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

"Parada sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gerçekleştirilen şafak baskınlarında 71 şüpheli gözaltına alındı.

KUYUMCU, ÇANTACI VE KALIPÇILARDAN OLUŞAN ŞEBEKE

Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Operasyonun hedefinde; yasa dışı üretimi yapan kalıpçılar, atölyeciler, piyasaya dağıtım sağlayan "çantacılar" ve bu altınları satan bazı kuyumcular yer aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve merdiven altı imalathanelerinde yapılan aramalarda organize suç örgütünün büyüklüğü gözler önüne serildi. Arama sonuçlarında;

• Sahte altın basımında kullanılan çok sayıda profesyonel sahte kalıp,

• Piyasa sürülmeye hazır, yasa dışı basılmış standart dışı altınlar,

• Sahtecilikte kullanılan çok sayıda döküm ve imalat malzemesi ele geçirildi.

"VATANDAŞIN ALIN TERİNİ VE SEKTÖRÜN İTİBARINI KORUYACAĞIZ"

Operasyonun ardından yapılan resmi açıklamada, sahtecilik ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin tavizsiz bir şekilde süreceği vurgulandı.

Vatandaşların birikimlerinin ve kuyumculuk sektörünün güvenilirliğinin korunmasının öncelik olduğu belirtilen açıklamada, operasyonu başarıyla yöneten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür edildi.

Gözaltına alınan 71 şüphelinin emniyetteki işlemleri ve çok yönlü soruşturma devam ediyor.