Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan mayıs ayı geçici dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Verilere göre mayısta ihracat ve ithalat yıllık bazda gerilerken, dış ticaret açığı yüzde 15,6 azalarak son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

İHRACAT VE İTHALAT GERİLEDİ

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında mayıs ayında;

İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar oldu.

İthalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı 6 milyar 663 milyon dolardan 5 milyar 610 milyon dolara gerileyerek yıllık bazda yüzde 15,6 azaldı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yıl mayısta yüzde 78,9 seviyesindeyken bu yıl yüzde 80 olarak hesaplandı.

İLK 5 AYDA DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ocak-mayıs döneminde ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

İhracat yüzde 0,2 artışla 111 milyar 118 milyon dolar

İthalat yüzde 1,1 yükselişle 153 milyar 834 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 42 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 72,9 seviyesinden yüzde 72,2'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç hesaplamalarda mayıs ayında;

İhracat yüzde 11,5 azalarak 20 milyar 500 milyon dolar,

İthalat yüzde 16,2 gerileyerek 21 milyar 25 milyon dolar oldu.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 525 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dış ticaret hacmi 41 milyar 525 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Söz konusu dönemde enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5 olarak kaydedildi.