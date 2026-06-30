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Gedik Yatırım, EREGL hissesi için hedef fiyatını 52,40 TL'ye yükseltti. Tavsiye "endeks üstü getiri" olurken getiri potansiyeli yüzde 23,81 olarak hesaplandı.

Aracı kurumların hedef fiyat raporları gelmeye devam ediyor. Son olarak Gedik Yatırım, Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için hedef fiyat ve tavsiye güncellemesine gitti.

Kurum, hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken hisseye ilişkin tavsiyesini de yükseltti.

HEDEF FİYAT 52,40 TL'YE ÇIKARILDI

Gedik Yatırım, daha önce 40,36 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 52,40 TL'ye yükseltti.

Kurum ayrıca tavsiyesini "endekse paralel getiri" seviyesinden "endeks üstü getiri" olarak güncelledi.

Aracı Kurum Gedik Yatırım
Hedef fiyat 52,40
Son fiyat (İst: EREGL) 42,32 TL
Tavsiye Endeks üstü getiri
Getiri potansiyeli %23,81
Açıklanma Tarihi 30 Haziran 2026

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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