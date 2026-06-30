Gedik Yatırım, EREGL hissesi için hedef fiyatını 52,40 TL'ye yükseltti. Tavsiye "endeks üstü getiri" olurken getiri potansiyeli yüzde 23,81 olarak hesaplandı.
Aracı kurumların hedef fiyat raporları gelmeye devam ediyor. Son olarak Gedik Yatırım, Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisseleri için hedef fiyat ve tavsiye güncellemesine gitti.
Kurum, hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken hisseye ilişkin tavsiyesini de yükseltti.
HEDEF FİYAT 52,40 TL'YE ÇIKARILDI
Gedik Yatırım, daha önce 40,36 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 52,40 TL'ye yükseltti.
Kurum ayrıca tavsiyesini "endekse paralel getiri" seviyesinden "endeks üstü getiri" olarak güncelledi.
|Aracı Kurum
|Gedik Yatırım
|Hedef fiyat
|52,40
|Son fiyat (İst: EREGL)
|42,32 TL
|Tavsiye
|Endeks üstü getiri
|Getiri potansiyeli
|%23,81
|Açıklanma Tarihi
|30 Haziran 2026
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