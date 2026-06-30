Altın fiyatlarında sabah saatlerinde görülen sert satışların ardından gram altın yeniden 6 bin TL'nin üzerine çıktı. Saat 12.20 itibarıyla yaklaşık 6.023 TL seviyesinde fiyatlanan gram altın için Singapur merkezli OCBC'den dikkat çeken bir rapor geldi. Banka, 2026 sonu ons altın tahminini yüzde 14,5 aşağı çekti.

Gümüş fiyatı ise aşağı yönlü revize yapıldı. Gümüş şu sıralarda 58,72 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

OCBC, 2026 sonu ons altın tahminini 5.100 dolardan 4.360 dolara düşürdü.

Bu revizyon yaklaşık 740 dolarlık ve yüzde 14,5'lik aşağı yönlü güncelleme anlamına geliyor.

Banka ayrıca gümüş fiyatı tahminini de ons başına 89,50 dolardan 67 dolara indirdi.

Bu da yaklaşık yüzde 25,1 aşağı yönlü revizyona işaret ediyor.

REVİZYONUN NEDENİ NE?

OCBC'ye göre tahminlerdeki aşağı yönlü güncellemede;

Yüksek reel faizler,

Güçlü ABD doları,

Fed'e yönelik daha şahin beklentiler,

Zayıflayan ETF girişleri,

Düşen yatırımcı talebi etkili oldu.

Banka, bu ortamda faiz getirisi olmayan altın ve gümüşün kısa vadede baskı altında kalabileceğini değerlendirdi.

UZUN VADELİ BEKLENTİ KORUNUYOR

Tahminlerini aşağı çekmesine rağmen OCBC, orta ve uzun vadede altın ile gümüş için olumlu görünümünü korudu.

Rapora göre ons altının Eylül 2026'da ortalama 4.180 dolar, Eylül 2027'de ise 4.820 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Gümüş fiyatının da aynı dönemde 64 dolardan 74 dolara yükselmesi öngörülüyor.

FED'İN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Banka, önümüzdeki dönemde ABD'de enflasyonun yavaşlaması, istihdam piyasasında zayıflama görülmesi veya Fed'den daha güvercin mesajlar gelmesi halinde altın ve gümüş fiyatlarının yeniden destek bulabileceğini ifade etti.

Buna karşılık güçlü ekonomik veriler ve kalıcı enflasyonun yüksek reel faizleri koruması durumunda değerli metallerde toparlanmanın gecikebileceği uyarısında bulunuldu.