Selçuk Geçer, yayımladığı son değerlendirmede altın, gram altın, gümüş, petrol ve kripto para piyasalarına ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu. Geçer, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı sürecini geride bıraktığını belirterek, önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin değerli metaller ve kripto varlıklar için güçlü bir destek oluşturacağını savundu.

Geçer'e göre petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon baskısını azaltırken, bu durum başta altın ve gümüş olmak üzere emtia piyasalarını destekleyecek.

"ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ DALGASI BAŞLAYABİLİR"

Ons altının yeniden yükseliş trendine gireceğini öne süren Geçer, fiyatın önce 4.500 dolar, ardından 5.000 dolar seviyesini test edebileceğini ifade etti.

Çin'in güçlü altın alımlarının fiyatları desteklediğini belirten Geçer, uzun vadede ons altında 7.000 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Gram altın için de değerlendirmelerde bulunan Geçer, mevcut kur seviyelerinin korunması halinde fiyatın 12-13 bin TL bandına yükselebileceğini, olası bir kur şoku yaşanması durumunda ise 16-17 bin TL seviyelerinin görülebileceğini iddia etti.

GÜMÜŞ İÇİN "İKİYE KATLAYABİLİR" YORUMU

Gümüşün mevcut seviyelerine göre önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığını savunan Geçer, ons gümüşün 57 dolar seviyelerinden 120-130 dolar bandına yükselebileceğini öne sürdü.

Yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi yatırımlarının gümüş talebini artıracağını belirten Geçer, arzın talebi karşılamakta zorlanabileceğini ifade etti.

PETROL İÇİN 80 DOLAR BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarının 72 dolar civarında dengelendiğini belirten Geçer, kısa vadede 70 doların altının görülebileceğini ancak mevcut koşullarda 80 doların üzerine kalıcı bir yükseliş beklemediğini dile getirdi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonu düşürerek merkez bankalarının faiz indirimlerine zemin hazırlayacağını savundu.

BİTCOİN VE ETHEREUM İÇİN ALIM FIRSATI DEĞERLENDİRMESİ

Kripto para piyasasına da değinen Geçer, Bitcoin ve Ethereum'da son dönemde yaşanan geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini belirtti.

Fed'in olası faiz indirimlerinin kripto para piyasasına da destek vereceğini ifade eden Geçer, özellikle Bitcoin, Ethereum ve altcoinlerde uzun vadeli yükseliş potansiyeli gördüğünü söyledi.

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