Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Doha'da Katarlı arabulucularla bir araya geleceğini doğruladı ancak ABD ile İran arasında üst düzey ya da doğrudan bir görüşmenin planlanmadığını kesin bir dille açıkladı.

WİTKOFF VE KUSHNER DOHA'DA TEMASLARDA BULUNACAK

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı/eski başdanışmanı Jared Kushner, bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Doha'daki Katarlı yetkililerle masaya oturacak.

Buna karşın Sözcü, bu temasların Washington ve Tahran arasında yeni bir müzakere sürecinin veya doğrudan bir zirvenin ön hazırlığı olmadığının altını çizdi.

"DOĞRUDAN DİPLOMATİK TEMAS OLARAK YORUMLANMAMALI"

Piyasalarda ve siyasi kulislerde oluşan "iki ülke doğrudan görüşecek" iddialarına açıklık getiren Katar Dışişleri Bakanlığı, mevcut konjonktürde ABD ve İranlı üst düzey yetkililerini bir araya getirecek herhangi bir resmi ajanda bulunmadığını kaydetti.

Doha'daki görüşmeler, iki ülke arasında doğrudan diplomatik bir müzakere kanalı açıldığı anlamına gelmiyor; süreç yalnızca Katarlı arabulucular üzerinden bölgesel istikrarı koruma amacı taşıyor.

Sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla küresel piyasalarda esen "Doha'da yumuşama" rüzgarı, Katar'ın bu temkinli ve net açıklamasıyla daha gerçekçi bir zemine oturdu.

Analistler, doğrudan bir müzakere olmasa bile Kushner ve Witkoff'un Doha ziyaretinin, bölgedeki gerilimi düşürmek adına dolaylı bir köprü görevi görebileceğini belirtiyor.