Küresel ekonomiye yön veren devlet varlık fonları ile merkez bankaları, artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler nedeniyle yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Toplam 29 trilyon dolarlık varlığı yöneten kurumların katıldığı Invesco araştırmasına göre, ticaret savaşları, yüksek borçluluk ve jeopolitik gerilimler yatırımcıları daha dayanıklı ve çeşitlendirilmiş portföylere yönlendirirken, enerji altyapısı ve yapay zekâ yatırımları ön plana çıkıyor.

DEV FONLAR PORTFÖYLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Invesco'nun 90 devlet varlık fonu ile 54 merkez bankasının katılımıyla hazırladığı ankete göre, ticaret savaşları, gümrük tarifeleri, deniz ticaretindeki aksaklıklar ile Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalar yatırım tercihlerini önemli ölçüde değiştirdi.

Raporda, yatırımcıların ekonomik şoklara karşı daha dirençli varlıklara yöneldiği ve portföylerde altyapı yatırımlarının ağırlığının arttığı belirtildi.

ENERJİ YATIRIMLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Araştırmaya katılan kurumların yüzde 80'i, enerji güvenliği ve enerji dönüşümü altyapısını ekonomik şoklara karşı en güçlü koruma araçlarından biri olarak görüyor.

Bu eğilimle birlikte devlet varlık fonlarının altyapı yatırımlarının toplam portföy içindeki payı 2026 itibarıyla yüzde 9'a yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

YAPAY ZEKA ENERJİ TALEBİNİ ARTIRIYOR

Rapora göre yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, veri merkezleri ve yüksek teknoloji altyapılarının elektrik ihtiyacını artırıyor.

Bu nedenle büyük yatırımcılar, gelecekte artması beklenen enerji talebini karşılayacak enerji projelerine daha fazla kaynak ayırıyor.

TAHVİLLER ESKİ CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR

Invesco Araştırma Başkanı Benjamin Jones, küresel parçalanma ve enflasyonist baskıların geleneksel portföy anlayışını değiştirdiğini belirtti.

Jones'a göre hisse senetleri ile tahvillerin aynı yönde hareket etmeye başlaması, tahvillerin risk dengeleme özelliğini zayıflatırken, nakit ve gayrimenkul gibi reel varlıklara olan ilgiyi artırdı.

DOLARIN GELECEĞİNE İLİŞKİN ENDİŞELER BÜYÜYOR

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ABD dolarına yönelik beklentiler oldu.

Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 61'i, ABD'nin hızla artan borç yükünün doların uzun vadeli rezerv para konumunu tehdit ettiğini düşünüyor. Bu oran 2024 yılında yüzde 20 seviyesindeydi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 29'u, doların küresel rezerv para statüsünün önümüzdeki 5 yıl içinde belirgin şekilde zayıflayacağını öngörüyor. Aynı oran 2022 yılında yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu.

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