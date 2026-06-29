Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi mayıs ayındaki 97,2 seviyesinden yüzde 1,8 artışla 98,9'a yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜZDE 2,5 ARTTI

Haziran ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine çıktı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1 artışla 102 olarak gerçekleşti.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ

Hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında yüzde 1,4 artarak 110,5 seviyesine yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 artışla 112,8 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 artarak 83 seviyesine çıktı.