Altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'dan yatırımcıların yakından takip edeceği değerlendirmeler geldi. Aksoy, "Bunların hepsini üst üste koyduğumda, kıymetli metaller için orta ve uzun vadede pozitif bir ortam oluşacağını düşünüyorum." diyerek altın için iyimser beklentisini paylaştı.

Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. 29 Haziran 2026 itibarıyla gram altın 6.100 TL, ons altın ise 4.070 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü 4.088 dolardan kapanış yapan ons altın, haftanın ilk işlem gününde hafif satış baskısıyla 4.070 dolar seviyelerine gerilerken, gram altın ise cuma gününü 6.128 TL seviyesinde tamamlamıştı.

GÖZLER FED VE TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Geçen hafta açıklanan ABD mayıs ayı çekirdek PCE verisinin yıllık bazda yüzde 4'ün üzerine çıkmasına rağmen aylık verinin beklentilerin altında kalması, Fed'in faiz artırımı beklentilerinde kısmi yumuşamaya neden oldu.

Dolar endeksi hafta başında 101,35 seviyesinde dengelenirken, piyasaların odağında perşembe günü açıklanacak ABD haziran ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

Orta Doğu'da diplomatik temasların yeniden öne çıkmasıyla jeopolitik tansiyonun sınırlı kalması da güvenli liman talebini zayıflattı.

"BUNLAR KIYMETLİ METALLER İÇİN İYİ HABER"

Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy, altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Altın tarafında merkez bankaları hala alım yapmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler hala masada... Dolayısıyla bu tema da gündemde kalmaya devam edecek. Üçüncü olarak ve en önemlisi de FED, bir noktada faiz indirmek için de fırsat kollayacak."

"Bunların hepsini üst üste koyduğumda, kıymetli metaller için orta ve uzun vadede pozitif bir ortam oluşacağını düşünüyorum. İran petrolü daha fazla devreye girecek, petrol fiyatlarında düşüş hızlanabilir. Enerji kaynaklı enflasyonist baskının azalması da faizlerin daha aşağı gelme temasını destekliyor. Bunlar, kıymetli metaller için iyi haber."

ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇLER

Ahlatçı Yatırım analizine göre ons altında 4.000 dolar seviyesi ilk önemli destek konumunda bulunuyor.

Analizde, "Bu seviyenin altında ise 3.886 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Her iki seviyenin aşağı yönlü kırılması, ons altında satış baskısının derinleşmesine ve teknik görünümde zayıflığın artmasına neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.100 dolar ilk direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 4.250 dolar ve ardından 4.380 dolar seviyelerinin takip edileceği belirtildi.

(YENİÇAĞ GAZETESİ)