Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) hisseleri için uzun bir aranın ardından yeni bir hedef fiyat raporu yayımlandı.

Global Menkul, Borusan hisselerini araştırma kapsamına alarak 809 TL hedef fiyat belirlerken, hisse için tavsiyesini "Al" olarak açıkladı.

GLOBAL MENKUL'DEN 809 TL HEDEF FİYAT

Aracı kurum tarafından yayımlanan raporda, Borusan'ın Borsa İstanbul'da ABD'deki büyük çaplı hat borusu yatırım döngüsüne doğrudan erişim sağlayan tek şirket konumunda olduğu belirtildi.

Raporda, şirketin imzaladığı 2,65 milyar dolar tutarındaki ABD proje anlaşmalarının 2026-2028'in ilk çeyreğine kadar güçlü gelir görünürlüğü sağladığı ifade edildi.

BRSAN hisse detay verilerine göre, hisse saat 13.53 itibarıyla %4,04 yükselişle 566 TL seviyesinde seyrediyor.

809 TL'lik hedef fiyat, mevcut 566 TL seviyesine göre yaklaşık 1,43 katlık değere işaret ediyor.

"HİSSE FİYATI POTANSİYELİ TAM YANSITMIYOR"

Global Menkul değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"BRSAN, 7.7x 2026E FD/FAVÖK çarpanıyla benzer şirket medyanına göre yaklaşık %27 iskonto ile işlem görmektedir. Şirketin Altyapı & Proje tarafındaki talep artışı, ABD'de tarife destekli yerel üretim ve iyileşen ürün karması kaynaklı kâr artışını henüz tam olarak hisse fiyatına yansıtmadığını düşünüyoruz."

Raporda ayrıca şirketin FAVÖK'ünün 2025'te 121 milyon dolar, 2026'da 212 milyon dolar ve 2027'de 252 milyon dolar seviyesine yükselmesinin beklendiği belirtildi.

BRSAN İÇİN HEDEF FİYAT

Aracı Kurum: Global Menkul

Hedef Fiyat: 809,00 TL

Tavsiye: "Al"

Açıklanma Tarihi: 29 Haziran 2026

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