Dün günü yüzde 0,64 değer kaybıyla 14.183,21 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,26’lık sınırlı bir yükselişle 14.220,08 puandan başladı.

Ancak açılışın ardından gelen satışlarla birlikte endeks, saat 12:00 itibarıyla 14.166 puan seviyesine geri çekildi.

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KÜRESEL PİYASALARDA "TRUMP VE DOHA" RÜZGARI

Piyasalardaki risk iştahını artıran temel gelişme jeopolitik taraftan geldi. Hafta sonu tırmanan ABD-İran gerginliği, tarafların saldırıları durdurma kararı almasıyla hafifledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın talebi doğrultusunda iki ülke heyetlerinin bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceğini açıklaması, küresel borsalarla birlikte Borsa İstanbul’un da ilk seansına can suyu oldu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Sektörel bazda en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,40 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

GÜN ORTASINDA DEV HİSSELERDE PARA TRAFİĞİ HAREKETLENDİ

Saat 12:00 verilerine göre BIST 100 endeksindeki yatay-negatif seyre paralel olarak yüksek hacimli hisselerdeki para giriş ve çıkışları dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Özellikle savunma ve havacılık devlerinden yaşanan hacimli çıkışlar piyasayı baskılayan unsurların başında yer aldı.

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler:



• ASELS: -249.170.127 TL ile günün en yüksek para çıkışına sahne oldu. Hisse yüzde 1,54 kayıpla 352,00 TL'den işlem görüyor.

• THYAO: Ulaştırma sektöründeki genel çekilmeye paralel olarak -233.674.726 TL para çıkışı yaşadı ve yüzde 0,61 düşüşle 327,00 TL'ye geriledi.

• PASEU: -131.698.077 TL para çıkışı ile dikkat çekerken, yüzde 7,84'lük sert bir düşüşle 105,80 TL seviyesine indi.

• BALSU: -97.784.324 TL para çıkışı yaşamasına rağmen, yüzde 6,06'lık güçlü bir primle 18,56 TL'den işlem görerek pozitif ayrıştı.

• GUBRF: -71.632.802 TL çıkışla yüzde 1,83 değer kaybederek 442,750 TL oldu.

En Çok Para Girişi Yaşanan Hisseler:



Endeksteki satış baskısına karşı koyan ve yoğun alım talebi gören şirketlerin başında ise bankacılık ve sanayi devleri yer aldı:

• ISCTR: 68.866.708 TL ile günün en çok para girişi sağlayan hissesi oldu ve yüzde 0,61 primle 14,780 TL'den karşılık buldu.

• TUPRS: 50.674.898 TL para girişiyle yüzde 1,14 yükselerek 221,800 TL'ye ulaştı.

• HEKTS: 39.391.490 TL girişle yüzde 0,61 yükselerek 3,290 TL oldu.

• EREGL: 36.121.887 TL girişle yüzde 1,99 değer kazandı ve 42,020 TL'ye tırmandı.

TEKNİK SEVİYELERDE KRİTİK BANTLAR

Analistler, Doha'dan gelecek resmi açıklamaların günün ikinci yarısında yönü tayin edeceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri güçlü direnç konumunu korurken; aşağı yönlü sarkmalarda 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri ana destek hatları olarak takip ediliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat BALSU 18.21 10.043.742.179,97 % 4.06 15:56 ASELS 348.25 9.020.967.176,00 % -2.59 15:56 THYAO 325.75 8.904.823.582,00 % -0.99 15:56 PASEU 104.7 5.733.453.946,50 % -8.8 15:56 EREGL 41.14 4.658.267.053,22 % -0.15 15:56 Tüm Hisseler

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